【罷工．交通消息】九巴及龍運巴士26條通宵路線暫停

有市民今日（5日）發起舉行「三罷」行動，並於七區集會，多個地方陸續出現堵路，多條主要幹道已封閉。 因應各區交通情況，九巴及龍運多條路有特別交通安排，荃灣、大埔、沙田部份一帶的路線暫停。港鐵九龍塘站一度出現候車人潮。 傍晚時分，有大批示威者堵塞紅隧出九龍方向，其後散去。 另有示威者則佔領銅鑼怡和街，電車路及來回行車線已受阻，其後示威者轉戰北角阻塞一段英皇道。 而晚上有示威者由尖沙咀轉戰深水埗警署外，防暴警施放催淚彈並令欽州街一帶交通受阻。 港鐵宣布，因應警方要求，列車不停深水埗、長沙灣及荔枝角三個車站，會另安排特別列車接載乘客離開。

就修訂《逃犯條例》，有市民今日發起舉行「三罷」行動，引起連串示威及不合作運動。（鄭子峰攝）

【01:15】受示威堵路影響，九巴及龍運巴士26條通宵線暫停，14條要改道；新巴及城巴8條通宵線暫停，部分路線同樣要改道。

【22:30】旺角警署外，防暴警察分別從警署大樓及彌敦道上，向示威者發射多枚催淚彈，示威者往旺角方向後退，多條道路交通受阻。

【22:05】因應道路封閉，新巴城巴大部份路線現已暫停服務，約70條路線提供有限度服務。

仍在服務中路線：2A, 4, 6, 6X, 7, 9, 14, 15, 38, 40, 42, 48, 63, 71, 72, 72A, 76, 78, 82, 85, 91, 95, 96, 98, 30X, 37A, 37B, 41A, 43M, 82M, 82X, 90B, 94A, 95C, 590, 592, 595, 682, 682B, 694, 701, 701A, 702, 798, 792M, 796S, 796X, 797M, A20, A21, A22, A26, A29, A29P, B3, B3A, B5, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, R8, S1, S52, S56

【21:12】港鐵宣布，因應警方要求，列車不停深水埗、長沙灣及荔枝角三個車站，會另安排特別列車接載乘客離開。

【21:00】因應道路封閉，新巴城巴大部份路線現已暫停服務，約 70 條路線提供有限度服務。

仍在服務中的路線有：2A, 4, 6, 6X, 7, 9, 14, 15, 38, 40, 42, 48, 63, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 78, 82, 85, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 30X, 37A,37B, 41A, 43M, 82M, 82X, 90B, 94A, 95C, 590, 592, 595, 682, 682B, 694, 701, 701A, 702, 798, 792M, 796S,796X, 797M, A20, A21, A22, A26, A29, A29P, B3, B3A, B5, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, R8, S1, S52, S56

【21:00】因應實際的交通情況，九巴原定於今日因藝人容祖兒在香港體育館舉行的演唱會而開辦的11條紅館特別路線，會取消服務。



【20:45】因應道路封閉，新巴城巴大部份路線現已暫停服務，約80條路線提供有限度服務。

現時仍在服務中路線有2A, 4, 6, 6A, 6X, 7, 9, 14, 15, 38, 40, 42, 48, 63, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77A, 78, 82, 85, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 18P,18X, 25A, 30X, 37A, 37B, 41A, 42C, 43M, 61R, 82M, 82X, 90B, 94A, 95C, 97A, 307, 307P, 590, 592, 595, 682,606X, 682A, 682B, 682C, 694, 701, 701A, 702, 798, 792M, 796S, 796X, 797M, A20, A21, A22, A26, A29, A29P,B3, B3A, B5, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, R8, S1, S52, S56

+ 4 + 3 + 2

【20:44】深水埗警署有警員不斷向西九龍中心方向發射催淚彈，期間有催淚彈射入基隆街，並疑似有火花濺上住宅。示威者不停後退，並不斷用水熄滅催淚煙。有示威者大聲叫附近民居關窗。相關路段交通受阻。

【20:48】有示威者已走出北角渣華道的4條行車線。期間有巴士行駛，示威者讓路。

【20:18】深水埗警署外的欽州街馬路有大批示威者佔據，並正與警方對峙。防暴警舉黑旗後向示威者施射催淚彈。

【20:15】因應道路封閉，新巴城巴大部份路線現已暫停服務，約 90 條路線提供有限度服務。

現正服務的路線有2, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 27, 38, 40, 42, 48, 63, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 81, 82, 85, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 307, 590, 592,595, 682, 694, 701, 702, 798, 18P, 18X, 25A, 2A, 307P, 30X, 37A, 37B, 41A, 42C, 43M, 606X, 61R, 682A, 682B,682C, 6A, 6X, 701A, 72A, 77A, 792M, 796S, 796X, 797M, 82M, 82X, 90B, 94A, 95C, 97A, A20, A21, A22, A26,A29, A29P, B3, B3A, B5, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, R8, S1, S52, S56

晚上7時30分，全港多區主要幹道都被堵塞。(Google Map截圖)

【19:00】城巴九巴因應道路封閉，大部份路線現已暫停服務，約90條路線提供有限度服務。

仍在服務中路線：2, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 20, 22, 27, 38, 40, 42, 48, 63, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 85, 90, 91, 95,96, 97, 98, 99, 307, 590, 592, 595, 606, 608, 619, 671, 681, 682, 690, 694, 701, 702, 798, 973, 18P,18X, 25A, 2A, 307P, 30X, 37A, 37B, 41A, 42C, 43M, 606X, 61R, 682A, 682B, 682C, 6A, 6X,701A, 72A, 77A, 792M, 796S, 796X, 797M, 82M, 82X, 8X/19, 90B, 94A, 95C, 97A, A20, A21,A22, A26, A29, A29P, B3, B3A, B5, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, R8, S1, S52, S56

【19:00】屯門公路繼續被佔據，前往青山公路、屯門市中心及元朗方向的路線均有大量示威者，並設置路障。

+ 2

【18:57】有示威者「轉戰」銅鑼灣崇亮百貨對出馬路，軒尼詩道及怡和街一帶的來回行車線被佔據。

【18:40】九巴指出，因應實際情況作出特別交通安排，所有途經紅磡海底隧道及西區海底隧道路線暫停服務。

此外，荃灣大部份區域、葵興至昌榮路一帶、大埔太和路近大埔中心一帶、源禾路一帶、天水圍近天城路一帶、尖沙咀至太子大部份區域、龍翔道一帶，以及干諾道西至銅鑼灣怡和街大部份區域，或會括暫停服務或改道。

【18:26】有大批示威者開始堵塞紅隧出九龍方向。

有示威者到紅隧九龍出口堵路。(勞敏儀攝)

【18:14】示威者繼續堵塞彌敦道，來回行車線已封閉。

【17:50】九巴指出，因應各區交通情況，九巴及龍運部份路線作出特別交通安排，包括暫停服務或改道。

暫停路線包括1, 3B, 3C, 5C, 7, 7M, 30, 30X, 31, 31B, 31M, 32, 32H, 32M, 33, 33A, 34, 34M, 35A, 36, 36A, 36B, 36M, 37, 37M, 38, 38P, 39A, 39M, 40, 40X, 40A, 40P, 41M, 42, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43P, 43M, 43X, 47X, 48P, 48X, 49X, 51, 53, 57M, 58M, 58P, 59A, 59M, 60M, 61M (葵興特別班), 63X, 66M, 67M, 68A, 68M, 69M, 69C, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73X, 80, 84M, 89, 89B, 101, 101X, 102, 102P, 103, 104, 106, 106P, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 118P, 170, 171, 182, 182X, 238M, 234A, 234B, 234C, 234D, 234X, 235, 235M, 238M, 237A, 243M, 252X, 260C, 260X, 263A, 263C, 265M, 267X, 268B, 268X, 269B, 269M, 269P, 278X, 290, 290A, 290X, 307, 601, 603, 619, 621, 671, 641, 673, 678, 680, 680X, 681, 681P, 690, 904, 905, 914, 934, 935, 936, 948, 960, 960A, 960B, 960X, 961, 968, 968X, 978, 980X, 981P, 982X, W3

改道路線則包括荃灣大部份區域、葵興至昌榮路一帶、大埔太和路近大埔中心一帶、源禾路一帶、彌敦道近佐敦道至太子道西一帶、近天城路一帶、近天城路一帶、港島畢打街至金鐘道一帶

【17:35】屯門西鐵站地面，以及屯門V CITY外對出一帶屯門鄉事會路，來回行車線均被大批示威者佔據。

【17:30】因應道路封閉，新巴城巴現有50多條路線暫停服務，50多條日間路線改道行駛。加上不同地區均有交通擠塞，可能會影響班次服務。

暫停路線包括1, 5B, 5X, 10, 12A, 12M, 13, 15C, 18, 23B, 25, 26, 66, 101X, 106P, 260, 641, 720, 722, 796C, 798A, 798B, 904,

905, 914, 948, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, 970, 970X, 971, 973, 980X, 981P, 982X, 985, A10, A12,E11, B3M, H1, H2, X15, X15R, W1

改道日間路線有2, 2A, 2X, 8, 8P, 15, 18P, 18X, 30X, 75, 90, 90B, 97, 101, 102, 104, 106, 109, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 171,270, 307, 590, 601, 601P, 619, 680, 680X, 681, 690, 701, 701A, 780, 788, 789, 798, 962B, 962X, A11, A20,A21, A26, A29, A29P, B3, B3X, E21, E21A, E22, E22A

【17:31】屯門公路來回路線被大量示威者佔據，並設置大量路障。青山公路亦同樣被放置路障。

【17:08】運輸署助理署長（管理及輔助客運）郭惠英在政府跨部門記者會表示，截至今天中午，有15條道路、3條隧道一度受阻，亦有港鐵8條路線受阻。

【17:07】九龍塘往羅湖或落馬洲月台愈來愈擠擁。

【17:01】於青山公路荃灣段，愉景新城對出全段大涌道，有示威者開始架設路障，來回行車線全封。

【17:00】旺角遊行隊頭去到尖沙嘴警署對出，大批防暴警察曾一度與示威者對峙，期間曾揮動警棍及舉槍，其後又退回警署。示威者在彌敦道再設防線，相關路段受阻。

【16:50】西鐵綫紅磡站往屯門方向列車人流較多，人流與平日繁忙時間差不多。而九龍塘站則開始出現提早放工的人潮。

【16:48】翻查機管局網頁資料，截至今日下午4時30分，全日一共至少250班航機取消，其中112班為抵港，138班為離港；另外有至少11班延遲，6班為抵港，其餘為離港。

至於明日（6日）的情況，暫時合共23班取消，18班抵港，5班離港。

機管局指出，截至下午2時 ，香港國際機場已處理465班航班，77班航班則需取消，客運大樓亦比較繁忙。

+ 2

【16:45】目前只有龍翔道往觀塘方向被示威者架設路障，車輛未能通過。在往荃灣的方向，滯留在路面的汽車現只靠一條行車線離開，交通擠塞。

【16:27】示威者曾佔據旺角洗衣街及奶路臣街，繼而再次佔據彌敦道，大批示威者正向尖沙嘴方向前進。

【16:26】警察逐步撤離黃大仙龍翔道後，示威者重新佔據路面。

【16:24】大埔站附近訊號故障，東鐵線由紅磡住羅湖及落馬洲車程增加5至8分鐘，列車在站內停留時間也增長。九龍塘站往羅湖及落馬洲方向開始出現人潮

【16:13】示威者在龍翔道路面的防線推前至黃大仙中心北館，相關路段仍受阻。

【16:00】因應道路封閉，新巴城巴現有 5條路線暫停服務，20多條日間路線改道行駛。

暫停路線包括W1, 5X, 12A, 12M, 260；

改道日間路線有90B, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 307, 619, 701, 701A, 780, 788, 789, 904, 905, 930, 969, 970, 970X, 971, A20,A21, E21

【16:03】沙田源禾路已封。

【15:50】警員在黃大仙龍翔道一帶施放催淚彈，來回行車線煙霧瀰漫。

【15：45】因應各區交通情況，九巴及龍運以下路線會因應實際情況作出特別交通安排，部份班次將會暫停、改道或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

暫停路線：

荃灣一帶 33, 34M, 38, 39A, 39M, 40, 41M, 42C, 42M, 238M, 243M,

大埔一帶 71A, 71B, 71K

沙田一帶 89

改道路線：

港島區：103, 115, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 905, 978

黃大仙一帶：2F, 3C, 11C, 40A, 40P, 61X, 62X, 74A, 75X, 80, 84M, 89B, 113, 252X, 258D, 258P, 258X, 259D, 259X, 267X, 268A, 268C, 268P, 269C, 269S, 290, 290A, 290B, 290X

旺角一帶：1, 1A, 2, 2A, 3C, 6, 6C, 6F, 6X, 9, 13D, 16, 18, 30X, 33A, 35A, 35X, 36B, 37, 41A, 42, 44, 45, 46, 58X, 59X, 60X, 63X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72X, 81, 87D, 87E, 93K, 95, 98C, 98S, 102, 102P, 104, 112, 117, 118, 118P, 171, 203E, 234X, 238X, 268X, 272X, 281A, 287X, 296C

荃灣一帶：30, 30X, 31, 33, 33A, 34, 34M, 36, 38A, 38B, 39M, 40, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43B, 43P, 43X, 48P, 48X, 49X, 51, 53, 57M, 58M, 58P, 59A, 59M, 60M, 61M, 66M, 67M, 68A, 68M, 69M, 73X, 234A, 234B, 235, 243M, 260C, 265M, 269M, 269P, 278X, 290, 290A, 290B, 290X, E31, E32A, A31, A31P

大埔一帶：64K, 72, 72A, 72X, 73, 73A, 73B, 73X, 74A, 74D, 74K, 74X, 75K, 75X, 271, 272E, 272P, 272X, 274X, 307, 307P, E41, A47X

天水圍一帶：69M, 69X, 265S, 269B, 269C, 269D, 269S, 276, 276A, B1, E34A

沙田一帶：48X, 81, 269D

【15:10】九巴指出，因應港島區、荃灣、大埔及天水圍的交通情況。荃灣一帶的39A, 238M；大埔一帶的71B, 71K將會暫停。

改道路線：

港島區所有途徑夏愨道的路線

荃灣一帶 30, 30X, 31, 33, 33A, 34, 34M, 36, 38A, 38B, 39M, 40, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43B, 43P, 43X, 48P, 48X, 49X, 51, 53, 57M, 58M, 58P, 59A, 59M, 60M, 61M, 66M, 67M, 68A, 68M, 69M, 73X, 234A, 234B, 235, 243M, 260C, 265M, 269M, 269P, 278X, 290, 290A, 290B, 290X, E31, E32A, A31, A31P

大埔一帶：64K, 72, 72A, 72X, 73, 73B, 73X, 74A, 74D, 74K, 74X, 75K, 75X, 271, 272E, 272P, 272X, 274X, 307, 307P, E41, A47X

天水圍一帶：69M, 69X, 265S, 269B, 269C, 269D, 269S, 276, 276A, B1, E34A

【15:06】 有示威者堵塞龍翔道東西方向的行車線。

【15:05】輕鐵路綫改道如下：705,706綫不經天耀至天瑞站；751綫，不經坑尾村站至銀座站；761P綫，不經坑尾村站至天瑞站

港鐵正安排免費接駁巴士，行走來往洪天路緊急月台至天榮、來往天水圍至元朗、來往天水圍至洪天路緊急月台、來往天水圍至翠湖。

【15:00】有示威者堵塞夏慤道近政府總部的行車線

【14:40】警方曾向輕鐵天耀站施放多發催淚彈，有黑衣示威者走到輕鐵站前與警方對峙

【14:40】楊屋道共6線行車線，現已佔了4線。