【黃大仙衝突】3男涉襲警留院　被告有骨折　受襲警傷手指及觸痛

上周六反修在旺角的遊行結束後，有示威者快閃到黃大仙，引發警民衝突，3名男子在衝突中被捕，各被控1項襲警罪。案件今（5日）在觀塘法院提訊，由於3名被告仍在醫院留醫，未能出庭，裁判官把案件押後至8月9日再訊。據悉，有被告手臂骨折，需作手術，亦有被告被撞至眼腫鼻腫，相反被襲警僅傷手指，或有觸痛等輕傷。

8月3日旺角再遊行，有示威者撤退後退回各區，有防暴警察突然在黃大仙港鐵站內截查部分市民，引起當區居民不滿，成為全黃大仙衝突的起點。（胡家欣攝）

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3名被告分別為嚴世宏（20歲，報稱學生）、譚皓宇（24歲、報稱麵包師傅）和曾天樂（22歲，報稱運輸工人）。

3被告仍在醫院留醫

嚴世宏被控於本月3日，在黃大仙港鐵站D2出口外襲擊警員徐兆雄；曾天樂被控於同日，在黃大仙巴士總站外襲擊警員楊修毅；而譚皓宇被控於本月4日，在黃大仙警署外襲擊警員沈鴻源。

由於3名被告仍然留醫，控方申請把案件押後至8月9日再訊，若被告可提早出院，將會盡快被帶上法庭，期間3人還押警方看管。

有被告骨折 被襲警有觸痛

庭上透露，3名被告中報稱學生的嚴世宏手臂骨折，今早已接受手術；譚則被撞至右眼和鼻紅腫；而曾的眼亦有受傷。3人都於昨日被送院接受治療，至今仍留院。

據了解，控方指嚴在驅散行動中要求警員出示委任證，警員出示後，嚴疑推跌對方。譚因涉嫌非法集結被捕，被帶上警車。警員替他綁上安全帶時，譚涉撞警員的頭。據了解，警員的左手無名指受傷；曾則涉嫌在現場被制服後，腳踢警員的肚和大腿，令警員觸痛。

案件編號：KTCC1503、1504、1505/2019