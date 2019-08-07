宏恩學院新學年辦基督教事工高級文憑　全港首獲政府通過評審

大學聯招本周一（5日）放榜，部份失落心儀學位的考生或會轉為報讀自資院校。宏恩基督教學院新學年將開辦全港首個獲政府認可的基督教事工高級文憑課程，全日制及兼讀制學額共40個，學費約10萬元。課程副總監李富成表示，過往神學院開辦的課程只獲行內認證，出路較窄，課程內容較專門，入學要求亦着重「蒙召經歷」，未必適合年輕人讀，相反校方開辦的高級文憑，內容通識教育學科比例較高，並可銜接神學學位，相信可補足行內神學課程的不足。 校方指，截止今日，暫時收到六人報讀並繳交學費，期望今年最多取錄20人。

宏恩基督教事工高級文憑課程副總監李富成指出，課程的通識教育學科的比例，較傳統神學院開辦為高。（胡家欣攝）

開校約四年的宏恩基督教學院新學年開辦三個高級文憑課程，當中包括基督教事工高級文憑課程。校方去年10月開始籌辦，11月向學術及資歷評審局申請，今年6月獲批准開辦課程，為全港首個獲政府認可資歷的基督教事工課程，內容涵蓋7科中英語文及社會學等通識教育學科，以及13科專門學科則包括聖經概覽、系統神學、喪葬事務及哀傷輔導等。

神學院課程入學要求重蒙召經歷

修讀課程的學生需完成20日實習及20小時社區服務，畢業後可繼續銜接學士課程，亦可投身教會、基督教機構或學校，任職福音幹事或事工幹事，亦可申請需有第四級資歷認可的公務員。

基督教事工高級文憑課程課程副總監李富成表示，香港有15間神學院，他們開辦的神學課程僅供行內認證，出路較窄，例如若然畢業生想轉投從事學校的宗教主任，資歷不獲認可，只限在教會工作。他續指，傳統神學課程內容較為專門，招生特別重視申請人的「蒙召經歷」，未必切合對志向未算清晰的年輕人，相信此高級文憑可互補行內課程的不足。

宏恩心理學院副主任黃葉仲萍續指，本港社會隨着人口老化，死亡人數增加，教會每星期平均會到兩宗喪事處理，課程為此提供相應培訓，包括教授喪傷輔導等。基督教事工高級文憑課程課程總監吳瑞龍表示，「神學課程唔一定係古老，可以好貼地，切合社會需要。」

宏恩基督教學院新學年開辦基督教事工高級文憑，預料首年收生約10至20個。圖左起為副校長（學術）張苙雲、心理學院副主任黃葉仲萍、校長崔康常、課程總監吳瑞龍及課程副總監李富成。（胡家欣攝）

課程開設兩年全日制及三年兼讀制，學費合共為101,500元，入學門檻為文憑試達「22222」級（中英及任何三科目）。另外，宏恩已向學術及資歷評審局申請評核相關學士課程，期望於2021年9月開辦相關的學士學位課程以供銜接。

宏恩校長崔康常表示，現時已有六名學生報讀並繳交學費，預期今年會取錄到10至20人。崔指，即使最終只有五、六人報讀,，亦會開辦，而校方亦會為有經濟需要的學生，提供約10萬元獎學金，名額料有2個。

中六生人口下降 新學年報名人數比去年升七成



中六畢業生人口持續下降，崔康常未有透露實際報名人數，但稱今年收到的入學報名申請比去年多七成，相信與今年新增三個高級文憑課程有關。他指，有信心收生會多過上學年人數，但最終亦尚待9月中才確實收生人數。宏恩2018/19學年整體收生人數為39人。