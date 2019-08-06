【逃犯條例】曾被警察協會要求退位讓賢　張建宗：已溝通、向前望

政務司司長張建宗較早前回應元朗暴力事件，警方的執法水平時，表示願意為此代表警隊道歉，引來數個警察協會發聲明表達不滿，警察員佐級協會主席質疑若能力不足應「退位讓賢」，有警員匿名聯署譴責張建宗。此舉被指不符合政治中立原則，以及《警察通例》中，不能直接去信政務司司長的規定。 連日來，傳媒非常關注今次事件，多次向官員詢問，但都未獲正面回應。今日（6日）張建宗、保安局局長李家超等人，出席跨部門記者會，回應近日與《逃犯條例》爭議相關的示威，同樣有多名記者問到警方譴責張建宗等相關問題。不過張建宗在現場，也沒有正面回應這是否符合政治中立，只表示已與四個警察協會會面、溝通後，已有相互的理解，希望事件過去。

重溫直播：8月6日張建宗、李家超跨部門記者會

2019年8月6日，政府跨部門記者會，政務司司長張建宗、保安局局長李家超，率領其他部門高層見記者。（盧翊銘攝）

張建宗代警隊道歉 被要求「退位讓賢」

7月26日，張建宗見記者期間，被記者追問會否就元朗事件，警方事隔39分鐘後才到場，無法保護在場市民致歉。當時他表示：「如果為這事件我們的處理手法，我剛才說警方都指與市民有落差，我絕對願意就處理手法向市民道歉。」

但同日下午，隨即有多名警務人員以展示委任證的方式，匿名對此表達不滿，認為張建宗沒有資格代表警隊道歉。翌日凌晨，警察隊員佐級協會主席林志偉更發信，對張建宗表示「最嚴厲的譴責」，更指「若能力不足，退位讓賢對公務員及香港市民均是好事。香港警察只會為法治而戰！！」

警務人員多次就政治爭議表達強烈的立場，被指不符警隊政治中立的原則，而《警察通例》第6章規定，「警務人員不可發出匿名信件，此舉可被視為有損警隊良好秩序及紀律的行為」。另外，第 12 章也指出「除《警察通例》第27章或《程序手冊》第12章另有規定外，警務人員（職務所需者除外）不得就任何事宜直接致函行政長官、政務司司長、政府總部局長級官員或部門首長。有關信件須經由警務處處長轉交。」

政府久未回應政治中立疑問

7月30日，四個警察協會連同警務處處長盧偉聰，到政府總部與政務司司長張建宗會面。會後警司協會主席陳民德表示，「滿意」張建宗就道歉言論的解釋。一連串事件令外界關注，政府高層是否能有效管理警隊。

事後，多間傳媒記者都向政府官員詢問相關事件。其中在昨日（5日）大罷工前夕，行政長官林鄭月娥連同一眾官員見記者期間，有記者向張建宗問及「警方是否（政治）中立？警方都反對你。」張建宗只表示：「大家要客觀地看事實，很多時我們在一件事未完結前就下判斷會是急了少許。」又指監警會已全面展開工作，重組整件事。

警察隊員佐級協會深夜發信怒轟張建宗。

張建宗：希望大家想前往

在今日的記者會中，《香港01》記者開初問到，當日有警員匿名聯署，是否違反警察通例，政府是否已經管不到警隊。張建宗當時回答，已就此事和各個警察協會、警務處處長交流，希望大家「向前望」，不再糾纏當日的事件。不過也未有回應這是否符合政治中立原則。

在記者會最後，《立場新聞》記者再追問，有警察要求司長「退位讓賢」，有否違反警察通例及警隊政治中立。

李家超：依法辦事就是政治中立

李家超代為回答，指警務人員的中立性，就是「依法辦事」，警務人員會按法律去履行職務。他認為，在《警隊條例》下，警務人員有職責去確保人身、財物安全以及治安，調查和偵破刑事罪行，「履行這些職責就是最中立」。不論誰是政府的代表，都會要求警務人員按法律執行工作，這就是政治中立的應有做法。