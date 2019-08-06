【8.6跨部門記者會】張建宗、李家超：停止暴力　回歸法治

政務司司長張建宗及保安局局長李家超將於今日（6日）下午5時30分，就昨日（5日）港九新界各區發生的不合作運動及其關影響，在政府總部舉行記者會。路政署副署長吳偉強、運輸署助理署長（管理及輔助客運）郭惠英、消防處副消防總長（質素保證及管理）鄭瑞安亦會出席。

立場新聞記者：

之前記者同行的問題兩位未回答，就是如何停止暴力，譴責暴力、拘捕就夠？另外，員佐級協會叫司長退位讓賢，有無違反警察通例、警隊政治中立？

政務司司長張建宗：

警隊職責就是要執法，警隊會提供便利，和平理性是香港核心價值，但不可破壞社會安寧。挑戰法律，警方不能坐視不理。暴力只會衍生更多暴力。

施政有失誤、有不足，但要向前望。不希望市民在惶恐中度日，這樣的話，外資會評估是否適合投資，會有很多連帶影響。

保安局局長李家超：

暴力行為一定是有人主動用暴力行為而生，所以必須要叫他們停止，社會要對暴力說不。

警務人員中立性，是依法辦事，法律要求他們履行職務。根據《警隊條例》，他們有職責確保人身財物安全，處理治安、刑事調查的工作。這種工作就是最中立，不理誰人是政府代表，只會按照法律去要求他們工作，這就是最中立。

協會表達意見，不同協會工會也做過，政府和他們會溝通。大家經過溝通後，會增進理解。警隊執行職務時，他們會有效溝通。

記者會於此時完結

2019年8月6日，政府跨部門記者會，政務司司長張建宗、保安局局長李家超，率領其他部門高層見記者。（盧翊銘攝）

《南華早報》記者：

如何維護法治？是否拘捕就可以解決？有街坊不歡迎警察進入屋苑，如何看？

政務司司長張建宗：

警方已正面回應暴力行為，這是他們的職責，保護香港市民的安全。對警察要公道，對其行動有不滿，監警會會搜集資料，他們亦已展開工作。如暴力行為沒有發生，看不到警察為何要使用武力。

保安局局長李家超：

明白每個人對警方行動會有不同意見，有人希望警方行動，維持治安，也有很多人去警署對警察表示支持。有人不同意警方行動，當然可以投訴，獨立的監警會會監察。停止暴力，回歸正常，多溝通才是好方法。如果警察沒有受到攻擊，如果示威表達訴求是和平，警方也不須用武力。

所以，最好答案就是停止暴力。暴力只會帶來更多的暴力。

【18:17】

香港電台英文台記者：

除譴責外，有什麼方法回應？為何不設獨立調查委員會？很多居民也受催淚彈影響，是否恰當？廉政公署是否在查元朗事件？

政務司司長張建宗：

現時的首要任務是回歸法治、安全。不設獨立調查委員會，原因已解釋，我們已有獨立的監警會，行之有效，工作已展開，他們會調查6月9日起的事件，他們也可能擴大調查的時間範圍。

保安局局長李家超：

暴力行為是史無前例嚴重。警方行動，是示威者選擇的位置。民居放催淚彈，也是示威者的行動導致。即使一時之間，集會沒有什麼事，警方也要看前、後的事件，警方要看完整體評估，決定行動。群眾的行為是有傳染性，一人有激烈行動，其他人也會響應。警方面對這種事，也要決定什麼行動適合，用催淚彈是最適合方法，減低面對面衝突的機會。潛在危險，有時比在電視所看見的高，警方有法定責任，去維護安全。

廉政公署是獨立運作，你應向他們查詢。

2019年8月6日，政府跨部門記者會，政務司司長張建宗、保安局局長李家超，率領其他部門高層見記者。（盧翊銘攝）

【18:13】

NOW新聞台記者：

警方昨日用了800枚催淚彈，在人多車多的地方施放，如彌敦道、鯉魚門道等，其中在鯉魚門道，前面並無示威者的情況下，這也叫恰當？昨日特首出來說玉石俱焚、不歸路，是否令市民不滿更升溫？如何管治下去？

政務司司長張建宗：

集會示威演化得好厲害，兩件事不應扯在一起。

保安局局長李家超：

使用催淚煙，地點不是警方選擇的，如現場有其他人士，警方會作呼籲。目的是減少出現大規模衝突。如何處理，要考慮整個情況，某一刻的情況，不代表之後也會發生什麼，因為群眾情緒變化很大。如果大規模衝突，不用這種最低武力，產生的傷害更大。

【18:05】

記者：市民是否能避免到危險地區？在家中也聞到，如何避？將香港拉到危險邊緣，責任是否政府呢？昨日荃灣襲擊，警方15分鐘就到場，但元朗要39分鐘，為何會這樣？

政務司司長張建宗：

對包圍警署，警方都是包容、克制，有行動前都會舉旗，警隊長時間後才會作出回應。相關的行動都是維護法治。

保安局局長李家超：

在哪集結，是示威者決定，警方不會自己決定，只是有暴力的集結時，警方才會使用武力。警方都會盡量廣播、傳媒發放，希望大家關窗，盡量減少使用催淚彈時的不適。警隊的裝備與外國類似，外國有些武器，比香港警隊更大武力性。警隊用這些武力時考慮很充分，使用催淚煙的考慮：一是減低發生肢體碰撞的機會，二是會配合警方的其他行動。

元朗事件，剛才在警務處新聞發布會已重複討論。元朗事件與相關投訴，警方已處理中，希望讓他們處理。監警會有專案小組，已收到投訴，同樣會處理事件，會接受不同人士提供的資料。政府會尊重監警會的處理。

2019年8月6日，政府跨部門記者會，政務司司長張建宗、保安局局長李家超，率領其他部門高層見記者。（盧翊銘攝）

【17:54】

《香港01》記者鄭翠碧：

好多衝擊地方都在民居，如何避？政府是否還未知要如何回應民意？當日政務司司長代表警隊就元朗721事件道歉，有警員匿名聯署，是否違反警例，政府是否已經管不到警隊？是否人民對人民？

政務司司長張建宗：

昨日主要攻擊目標是警署，這些示威是未經批准，且有非法暴力行為。這是對法律的明顯挑戰，警方在適當時候作回應，有必要時會用催淚彈，途人圍觀對自己無好處，應遠離，回到民居。

政府並非無回應民意，警隊是執法部門，面對的法律十分大，家人、宿舍等都受影響，壓力十分大，警察是香港治安的防線。如認為他們行為不達標，已有監警會。監警會今日下午已開會，已展開工作，希望全面重組事件。監警會機制行之有效。

逃犯條例修訂亦已完整句號，團隊希望同大家市民一齊協作，重新出發，不想將這行來不易的成就毀於一旦，大家首先要停止暴力。

上次（道歉）事件，已和幾個警察協會溝通，事件已解決，希望大家向前望。警隊的角色很重要。

保安局局長李家超：

決定在什麼地方示威，主動做事的不是警察，是示威者，現在的示威是廣泛性，且涉及暴力。

示威發生時，現場是有感染性，當有人做激烈行動，其他人也會受到感染。所以事件是很突發性，警方也要考慮當刻、之前或之後可能發生的事情。警方評估如何處理人群聚集，要按實際情況。

記者朋友有採訪職責，警察也要維持治安，大家都有職責，希望大家也明白和體諒對方，警方的傳媒聯絡隊溝通協調。暴力升級到這種程度，警方的決定是要短時間內作出，傳媒聯絡隊會盡可能協調。如有投訴，監警會會確保調查公平公正，希望大家體諒，警隊要在重壓下執行職務。

2019年8月6日，政府跨部門記者會，政務司司長張建宗、保安局局長李家超，率領其他部門高層見記者。（盧翊銘攝）

【17:48】

路政署副署長吳偉強：

正因應受損情況安排盡快維修。今早清晨，已聯同各部門清理障礙物，確保在繁忙時間前可通車，至今一共進行了百多次清理行動。

【17:45】

運輸署助理署長（管理及輔助客運）郭惠英：

港鐵服務大致正常，但96條巴士要改道、受影響，200路口交通燈受損，經整晚搶修後，至今日下午2時30分，仍有70多組未修好，主要在軒尼詩道、彌敦道、青山公路荃灣段等。我們呼籲駕駛者要小心，過路者要盡量使用行人天橋。

【17:44】

消防處副消防總長（質素保證及管理）鄭瑞安：

昨日香港不同地區出現縱火，部分地方有老人家，這種行為不負責任，呼籲任何人都要克制。香港樓宇密集，請停止堵塞道路，使用危險品、縱火等行為，是極為危險的。

2019年8月6日，政府跨部門記者會，政務司司長張建宗、保安局局長李家超，率領其他部門高層見記者。（盧翊銘攝）

【17:40】

保安局局長李家超：

昨日是回歸以來最嚴重、廣泛、史無前例的破壞，超過15個警署、設施被圍堵衝擊，包括大肆破壞、放火、扔磚、堵塞出入口、打爛窗等，這是公然挑戰執法，宿舍也被堵塞、破壞，示威者亦襲擊持不同意見者，包括一些公路上的司機被圍打、用索帶綁等。

2019年8月6日，政府跨部門記者會，政務司司長張建宗、保安局局長李家超，率領其他部門高層見記者。（盧翊銘攝）

【17:30】

政務司司長張建宗：

新的管治作風，多透過媒體和市民溝通，對政府政策有全面的掌握。未必日日做，有重點才做，否則浪費大家時間。近日可見，有組織的行動已經升級，已偏離和平理性表達意見，以及和《逃犯條例》修訂的範圍。

感謝大部分市民，包括很多公務員同事，交通情況這麼困難，很多人都堅持上班，目的就是繼續為香港作出貢獻，對他們致以祟高敬意。社福機構的主要服務無受到太大阻礙，例如長者送飯服務。政府運作也大致正常。

示威變得更加暴力化、尖銳、妄顧法紀，多區集會開始後不久，已經變得激進。200支交通燈受到嚴重損毀，電線被剪；警署、警車被破壞，請不要繼續這些行動，這是將香港推向相當危險的邊緣，要制止。發生這些情況，大家要遠離示威區，也不要阻礙警方工作。我對這些行動感到痛心。《逃犯條例》修訂已劃上完整的句號。現在我們面對一個治安的情況，大家要向暴力說不，停一停，諗一諗，對政府不滿有其他方法解決。