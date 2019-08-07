【堵塞稅局】網民號召千人包圍稅務大樓　現場保安明顯加強

反對修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，今日（7日）再有網民發起「千人堵塞稅局」，促請政府回應五大訴求。 在圍堵行動開始前，稅務大樓地下兩邊主要出入口均有一道門已落閘封閉，有管理處人員指，預料今日有幾千名網民到場，盡量會採取「被動」的策略，亦會謹守場內維持秩序，必要時才會增援。

包圍稅局行動集合時間定於上午十一時，但現場未見有人聚集。記者在開始前半小時視察，稅務大樓地下兩邊主要出入口均有一道門已落閘封閉，有管理處職員表示，預料今日有千人到場，屆時會再將面向告士打道出入口全面拉閘，另一邊對著中庭花園則會保留一道門方便大樓職員出入。他指，管理人員會長期留守維持秩序，必要時才會增援，而只要示威者未有過激行為，主要都會採取「被動」策略。

而入境事務大樓一樓則明顯加強保安，有五位保安駐守在一樓職員通道外，地下大堂升降機出入口則有兩個保安站崗。

事實上，這並非網民首次包圍稅局，早於6月21、24日，都曾有多人包圍灣仔稅務大樓，發起「接放工」行動，以癱瘓政府工作。不過由於行動影響到部分市民，之後有網民在行動翌日到稅務大樓道歉。