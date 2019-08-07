【逃犯條例】涂謹申指中央有智慧　已畫線讓香港自己解決

近日反對修訂《逃犯條例》爭議越演越烈，自6月起示威浪潮、不合作運動不斷，前日（5日）民間更發起「三罷」，示威活動演變成暴力警民衝突屢見不鮮。國務院港澳辦昨日（6日）再召開記者會評論事件，是10日内第二次會見傳媒，發言人楊光表示，最近一個星期發生的屬極端暴力、觸目驚心，強調中央對特首林鄭月娥的支持是堅定不移、毫不動搖。 民主黨立法會議員涂謹申今早（7日）出席電台節目時表示，現時看到北京處理香港手法有智慧，昨日港澳辦的記者會中發言人已畫線，讓香港自己解決當前問題，他希望今天稍後由港澳辦舉辦，於深圳舉行的港區人大政協香港當前局勢座談會中，中央能有足夠智慧應對香港問題。

料座談會要求人大政協挺林鄭

涂謹申指，港澳辦昨天的講話已清楚畫線，表明香港自己解決當下問題，又指中央不會出動解放軍，已告知特首林鄭月娥需自行解決。

他估計稍後港澳辦舉辦的座談會，是盼鞏固人大政協，讓他們支持林鄭，因早前有不少人大政協曾發聲明認爲林鄭處理不善。對於中央數次稱堅定支持特首，他認爲林鄭一日坐在特首位置，中央都會支持，因若不支持便代表不信任港區政府。

涂謹申續指，港澳辦官員於發言中曾言示威者「想光復甚麼？把香港光復到哪裡去？」，但並未定性為革命，與林鄭前日見傳媒時指示威者在「搞革命」不一，認爲中央現時不贊同使用強硬手段。

他又表示，中央只是稱有極端激進分子再次到尖沙嘴扯下國旗，扔入海中，認爲中央不會把少許人對國旗不專及塗污國徽代表全部港人，指中央有足夠智慧去處理香港問題。