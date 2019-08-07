【堵塞稅局】示威者未現身　OL午飯路過支持　公務員：反感

反對修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，今日（7日）再有網民發起「千人堵塞稅局」，促請政府回應五大訴求。 不過截止兩點前，未有大批網民如期出現。四位在附近上班的女士在午飯時間抽空前來稅局大堂欲支持不合作運動，陳小姐認為，堵塞稅局比勇武抗爭較好，可以減低示威者受傷機會，「起碼唔洗流血先。」 但在稅務大樓工作的公務員黃小姐認為，覺得圍堵有點「白色恐怖」，行動令同事的工作量增加，又指近日的示威衝突已失卻原意，「有啲比較暴力衝擊、剝奪其他人權利嘅行為，反而令我卻步，直情係反感、討厭。」

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有網民今早發起「千人堵塞稅局」行動，不過截止兩點前，未有大批網民預期出現。四位在附近上班的女士在午飯時間抽空前來稅局大堂欲支持不合作運動，陳小姐認為，現時特首不回應市民訴求，癱瘓政府部門運作才能引起關注。

支持者：起碼唔使流血先

另一位到場聲援的陳小姐則認為，堵塞稅局比勇武抗爭較好，可以減低示威者受傷機會，「起碼唔洗流血先。」溫小姐則表示，「成日有人話民生最重要，但點解唔花時間去了點解要咁抗爭？」四人均認同，只有政府回應民間訴求，才可以令運動劃上句號。溫小姐亦指，「連公務員都覺得有問題，點解政府都仲可以漠視民意，唔作出反省！」

公務員：呼籲圍堵大樓是白色恐怖

在稅務大樓工作的黃小姐認為，網民今日呼籲令她覺得是「白色恐怖」，圍堵大樓的呼籲令同事間的氣氛凝重，有人擔心「鎖咗個大閘咁我點樣返工？」她認為網民的行動同事的工作量增加，辦公室亦要做應變措施，包括需測試各大閘是否運作正常，以及準備疏散的安排。

黃小姐稱，自己起初反對修例，亦可以接受首幾次大型遊行爭取訴求，又認為運動起初很成功，令政府停止修例工作，但她認為近日的示威衝突已失卻原意，「有啲比較暴力衝擊、剝奪其他人權利嘅行為，反而令我卻步，直情係反感、討厭」。

她認為成立獨立調查委員會若是民意所要求，可以一試，但政府若否決成立必須解釋原因，她又認為特首林鄭月娥每次開記者會「起碼留低耐少少」，盡量多答問題，要令市民知道政府有聆聽民意。

職員：針對稅局意義不大

在稅務大樓上班的龔小姐則表示，今早擔心有網民會堵塞稅局，幸好最終未有發生。她認為，政府在反修例事件上已作出讓步，即使市民繼續要求政府回應，亦可以透過正常渠道如議員表達意見，阻礙稅局運作的意義不大。