催淚煙波及動物診所貓隻急移ICU　醫護：製造社會混亂　警未回應

有網民於周一（5日）發起「三罷」行動，其後有示威者堵路、包圍及衝擊警署。在深水埗，警方曾施發多枚催淚彈驅趕示威者。 深水埗警署與城大動物醫療中心只有數步之遙，該診所的前線醫護人員指出，附近有不少民居，而警方施放催淚彈前，未有預先通知診所，最終催淚煙攻入貓病房，多隻貓要移至深切治療部（ICU）避煙。他批評，警方驅散示威者有不同方法，質疑是否應在鄰近民居的社區中施射催淚彈，又說：「製造社會混亂的是政權，而非被壓逼的示威者。」 《香港01》曾就事件查問警察公共關係科，惟未有回覆。

8月5日網民發起「三罷」及七區集會，其後有示威者「轉戰」到深水埗警署附近，警方發多次施發催淚彈。（歐嘉樂攝）

有城大動物醫療中心工作的前線醫護人員指出，警方周一晚在深水埗施放催淚彈前，並未有預先通知附近居民或獸醫診所，直至診所內的貓病房有催淚煙傳入後，他們才得悉警方已發放催淚彈。

警署與診所僅數步之遙

他說，警署與診所的位置只有數步之遙，而貓病房的窗口更對著荔枝角道，即施放催淚彈的地方，當時有催淚煙湧入，醫護人員亦感到明顯不適，開始咳嗽，眼睛亦感到受刺激。

貓隻嗅覺比人類靈敏

他續指，當時為晚上8點半至9點，病房內有近10隻貓，牠們本來的肺部或心臟可能已出現問題，加上貓隻嗅覺比人類靈敏，憂會造成嚴重影響。

他說，當時職員見狀後，已立即將病房的貓隻移至深切治療部（ICU），讓貓隻盡快避開煙霧，亦能方便獸醫有需要時可即時急救。他表示，幸而最終無貓隻受傷，但明顯見到牠們面對街上傳來的巨響及氣味，仍然感到緊張。

「製造社會混亂的是政權」​

他又指，當警方施放催淚彈後，職員隨時致管理層，但他們只要求職員將診所的門窗關上，必要時可用濕毛巾，又指「有症要照接」。他說，深水埗於周日（11日）可能再有遊行，但管理層仍未有相關指引，擔心事件再度重演。

他指出，政府是製造社會混亂的源頭，而警方驅散示威者可以有不同方法，質疑是否應在鄰近民居的社區中施發催淚彈。

城大動物醫療中心：無住院寵物受影響

城大動物醫療中心網頁指出，中心設有完善的應變措施，以處理各種不同的突發事件，保證所有住院寵物得到適當治療及生命安全。網頁又指，近期發生的事件中，無住院寵物無受到影響。