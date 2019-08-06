【8.5罷工】示威者圍青山警署　悅湖山莊突鎖閘　居民保安爆衝突

反修例引致的警民衝突愈演愈烈，期間防暴警多次走入私人地方執法，也有在民居施放催淚彈。屯門青山警署昨日也有示威者到場進行「快閃」行動，警署旁邊的屋苑悅湖山莊有管理員突然將主要的出入閘口鎖上，只准有住戶證的居民出入。 事件引起居民不滿，街坊指與保安員爭執期間，有人突然扯開制服，並用手上的鐵鏈疑攻擊街坊。一班居民今天在管理處要求對方交待事件，並一度一同走到警署報案。

有網民於昨天(5日)發起全港大罷工，同時在七區集會，之後各區亦發生不少警民衝突。鄰近青山警署的悅湖山莊，也有居民擔心衝突會波及屋苑，因此早前有向區議員和管理公司詢問，是否有任何臨時應變措施。街坊陳小姐指其母親曾致電當區區議員兼業主立案法團主席張恒輝，但對方竟表示「煮緊飯」而收線，再次致電時，則指「要食飯」拒作回應。

有市民拍攝到青山警署昨晚有大批警員增援。（悅湖山莊之友FB)

昨日屯門出現示威衝突，悅湖山莊管理員突然將主要的出入閘口鎖上，令一眾居民不滿，今日到管理處要求對方交代。（呂諾君攝）

街坊質疑鎖閘做法 指有人扯衫鈕鐵鏈打人

其後陳小姐和母親於晚上約九時返家，見到輕鐵站前的閘門外聚集人群，一名中年男保安員指「因有部分居民要求」，欲以鎖鏈將閘門鎖上，引起在場居民的不滿。「係咪喺入面嘅居民安全就得，出面返嚟嘅人如果有事咪走唔切?」陳小姐指，如遇有突發警民衝突事件，甚至警方施放催淚彈，居民或會因而走避不及。

昨晚保安員鎖上屋苑大門，令居民不滿，雙方發生衝突。（讀者提供）

保安昨晚關上的屋苑鐵閘鄰近輕鐵站，是屋苑街坊經常使用的出入口。有街坊更表示，住了廿多年該閘從來沒有關上。

據知，當晚稍早時間青山警署有示威者到場，亦與居民有口角衝突。過後有不少街坊走到樓下視察，但保安員卻鎖上閘門。陳小姐指，當時保安員要在場住客逐一出示住戶證，引起街坊鼓譟，更大叫新年「無利市，無利市」。在街坊不斷質詢為何要鎖閘下，有人突然發狂似的扯開制服恤衫衫鈕，並揮舞用來鎖閘的鐵鏈，而陳小姐母親有嘗試捉住鐵鏈，混亂間被人多次推撞。而保安員在打人後態度囂張，亦向街坊舉中指。

住戶陳小姐不滿管理員的決定，並指昨晚爭執期間，有管理員曾揮舞用來鎖閘的鐵鏈。而陳小姐的母親曾致電當區區議員兼業主立案法團主席張恒輝，但對方竟表示「煮緊飯」而收線，再次致電時，則指「要食飯」拒作回應。（呂諾君攝）

今發起行動要求交待 街坊乘的士到場

據街坊指，該處閘口至少20年來從沒上鎖， 而管理員和管理公司的處理手法更令他們不滿。「話突發事件佢哋會有情緒，但著得套制服就唔應該係咁。」專程由尖沙咀乘的士回來的李先生，今天趕回來參與街坊一同到管理處門外要求交待事件。他認為，保安員的責任是保護居民，如今發生暴力事件不可接受，「佢真係用盡全力去打，打落後面啪一聲，又打傷咗其中一個男人嘅膊頭。」

昨晚亦在場的李先生指，如閘門上鎖，街坊需兜大圈才能進入屋苑，而他們在事後多次致電管理公司均未能接通，「我哋想搞清楚成件事，究竟係管理公司高層落指示話要鎖門定係點樣?同埋之後會有啲咩安排?」

住戶李先生（右）指，大門20年來從沒上鎖，昨晚突然被保安員鎖上，最後更發生暴力事件，令他感到相當不滿，故特意坐的士到管理處參與今天的行動。（呂諾君攝）

今天數十名街坊來到屋苑管理處門外，管理處亦派出經理接見。惟只表示會盡快於明天向居民報告事件，以及以「電話冇晒電」解釋沒人接聽電話。被問及涉事的保安是否會繼續服務或道歉，管理處的鍾經僅表示會視乎情況及代其道歉，而根據更表，該保安員於今天休假。

一眾街坊本來一度走向警署欲報案，但最後認為矛頭應指向管理公司的處理手法，以及至現時似乎仍「煮緊飯」未有出現的當區區議員。他們不希望因報案而令管理公司有機會將責任全數卸到保安員身上。

被問及涉事的保安是否會繼續服務或道歉，管理處的鍾經僅表示會代視乎情況及代其道歉。（呂諾君攝）

民協秘書長、屯門社區主任黃虹銘指，昨天有近百名街坊在該處一帶視察警署外衝突後的情況，涉事的保安員突然「失控」疑打居民，以及鎖門的做法都是不可接受，而管理公司在處理事件上亦有很大缺失，「業主期望管理處係可以保護市民安全，但現時就啱啱好掉返轉，呢個情況好唔理想。」