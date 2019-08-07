【逃犯條例】九巴通告指罷工日員工自費搭的士回廠　感激同事付出

《逃犯條例》風波引發連串大型示威，陸路交通多次受阻，周一（5日）的罷工日更有網民發起包圍九巴車廠，以癱瘓交通。九巴昨日（6日）向員工發出內部通告指，周一清晨有不少前線員工，「想早點回廠幫忙，自費乘的士回廠執勤」，九巴管理職對前線員工的付出，感到「十分欣慰及感激」。該通告由九巴副車務總監彭樹雄發出，他任職九巴前，曾為高級警司。

九巴向員工發內部通告（消息人士提供圖片）

該內部通告於8月6日由彭樹雄發出，題目為「多謝大家謹守崗位」。通告指，過去數星期，香港多區爆發大規模衝突，尤其8月5日多區的陸路路交通，「受到近年罕見的大範圍影響」，較早前亦更有網上訊息顯示，有人會圍堵個別車廠，或主要巴士總站。通告續指，所有前線員工都肩負着重大責任，「在極度惡劣的交通狀況下仍能克盡己職，安全地將乘客送往目的地」。

彭樹雄於通告稱，8月5日清晨得知，不少前線車長、站長，以及各級外勤督導人員，因擔心工程車會因路面堵塞而延誤，又或希望更早回車廠幫忙，於是自費乘搭的士回廠報勤。他續稱，管理層對前線員工的付出，感到十分欣慰及感激。

彭樹雄曾為高線警司。（資料圖片）

彭樹雄又稱，相信短期內，政局仍然會不穩定，再加上各種外圍不明朗因素，仍需員工的持續支持，群策群力，鞏固及提升營運效益和服務質素。他提醒，工作期間如遇到突發情況，需保持鎮定並按既定應變步驟處理，以確保自身及乘客安全；而在非執勤時，亦應盡量遠離危險地區，確保安全。

九巴職員權益工會發言人李國華表示，據了解員工都是自發乘的士回廠，車費亦是自費，當天應該只有少數車長響應罷工。他又稱，由於多區的交通燈被破壞，當中元朗、沙田、天水圍、中西區等的影響較大，不少車長反映較平時擠塞。

在是次風波中，曾有示威者包圍警察總部至凌晨，九巴之後派出特別車104R於警察總部開往旺角，事後被運輸署要求詳細交代當晚派出特別車的原因。

翻查資料，彭樹雄曾任交通管理及檢控科高級警司，任內最為人所知的事跡，是的士司機譚開志因多收五毫車資而被檢控，案件於約半年後獲律政司撤控。據傳媒報道，彭樹雄當時回應指，由律政司決定起訴或撤控，警方只是按指示。彭樹雄於2017年8月退休，翌月即加入九巴。另外，前「一哥」曾偉雄為九巴母公司載通國際獨立非執行董事；警務處前助理處長，以「四點鐘許Sir」為人熟悉的許鎮德，亦為載通國際行政總監。