【逃犯條例】法律界3000人黑衣遊行　律政司：檢控工作不偏不倚

繼6月6日法律界反對修訂《逃犯條例》的3000人黑衣遊行，事隔兩個月，公民黨法律界立法會議員郭榮鏗聯同30名特首法律界選委於今日（7日）再度發起黑衣遊行。是次遊行主題為「不要政治檢控，要求成立獨立調查委員會」，於中午12時半在終審法院外集合，12時45分起步，途經遮打花園、長江中心及花園道，遊行至律政司司長鄭若驊辦公室律政中心後，再舉行集會至下午2時半。 法律界立法會議員公民黨郭榮鏗表示，法律界不會接受政治檢控，要求鄭若驊正面對話，認為鄭若驊有需要解釋近日政治檢控是否有政治考慮，為何年輕示威者全部控吿暴動罪的同時，白衣襲擊者卻不檢控。他又向香港人呼籲，法律界會站在市民一邊，任何人被政治檢控，法律界都不會袖手旁觀。

郭榮鏗表示，集會未結束，呼籲在場人士留下，但如有急事，先行離開也會理解。他表示，會在門外等到鄭若驊願意出來為止。（梁鵬威攝）

【15:22】律政司發言人就「部分法律界人士」今日遊行發聲明，強調律政司就每宗案件作出檢控與否的決定時，必須就所得證據和適用法律進行客觀和專業的分析，並按《檢控守則》行事，不會因涉案人士的政治理念或背景而在處理上有所不同。任何人士涉嫌違法，包括涉及暴力或破壞行為，檢控與否的決定及有關控罪都會按照上述原則而作出，並沒有任何政治考慮。所有案件的調查工作由執法機關負責。調查完畢後，執法機關有需要時才會交予律政司獨立決定是否提出檢控。就檢控所需要的處理時間，要視乎多項因素而定，例如執法機關進行調查所需的時間、證據的數量、案件性質及複雜程度等。

聲明重申，律政司司長、刑事檢控專員及刑事檢控科團隊在進行檢控工作時，一直不偏不倚、一視同仁，以維持司法公義。而律政司司長和同事一直與法律界和爭議解決界不同人士保持溝通，會繼續聯絡界別的其他人士進行會面，並樂意在適合場合聆聽法律界和爭議解決界的意見。

【14:25】郭榮鏗宣布集會結束，他指出，律政司檢控尺度出現很大問題，今次3000名律師參與集會表達不滿。他批評警方沒有分寸，胡亂搜捕、阻嚇香港人，只會令仇恨增加；而法律界希望以和平方式表達意見，又指警方武力不斷失去控制，律政司檢控決定偏頗沒有理據，令香港加深分裂。他又指，如果不想見到分裂加劇，唯一出路是成立獨立調查委員會及「撤回」惡法。法律界雖然今日未見到鄭若驊，但會繼續要求鄭若驊對話。

【13:42】郭榮鏗表示，集會未結束，呼籲在場人士留下，但如有急事，先行離開也會理解。他表示，會在門外等到鄭若驊願意出來為止。

【13:36】仍有遊行人士不斷到達，郭榮鏗帶領在場人士高呼「鄭若驊，出嚟」。他指，這裡全部都是鄭的師弟師妹，如果連法律界同業也不願意出來對話，沒有資格做律政司司長。

【13:30】大律師公會前主席陳景生表示，目前最重要是在社會不安下澄清真相，相信獨立調查委員會能找出真相，並可得到市民擁戴和信心。他指出，監警會雖然說會做獨立調查，但監警會職責有限，市民信心不會大，同時由於權力所限，難以找到事件全部真相。他希望政府聽到市民訴求，作出回應。

有遊行人士戴上頭盔。（梁鵬威攝）

【13:31】現場聚集了數百名穿黑色西裝的遊行人士。

【13:24】民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘表示，公平審訊才是法治精神，不是如政府說，多人犯法就是破壞法治，「只有政府才有資格破壞法治精神，黑衣人起訴，白衣人就放走，遲遲不起訴才是真正破壞法治精神」。他批評，現在香港正正就是出現選擇性起訴，讓人無法接受，今日法律界出來是為了維護法治精神。

【13:20】法律界立法會議員公民黨郭榮鏗表示，法律界不會接受政治檢控，要求鄭若驊正面對話，認為鄭若驊有需要解釋近日政治檢控是否有政治考慮，為何年輕示威者全部控吿暴動罪的同時，白衣襲擊者卻不檢控。他又向香港人呼籲，法律界會站在市民一邊，任何人被政治檢控，法律界都不會袖手旁觀。

【13:14】遊行隊伍已抵達終點律政中心。黃國桐和余若薇等贊同應成立獨立調查委員會，調查反修例風波中公權力濫權問題，黃認為監警會制度無法處理對警方投訴；余則指，獨立調查也可調查示威者是否收錢，「兩邊都查囉，就咪可以查出真相囉」。

【13:01】黃國桐形容，昨日警方以藏有攻擊性武器罪名拘捕浸大學生會會長方仲賢完全是濫捕和莫須有，因地方並非有任何可攻擊現場警員的武器，也並非犯罪後逃離現場，除外也看不到有任何證據，警方有理由採取拘捕，「怎可能因為購買就說是有攻擊性武器呢，雷射筆本身就不是一個攻擊性武器」。他又說，比起44名示威者被控暴動，元朗「恐怖襲擊」的行徑更為惡劣，但現在警方只拘捕10多人，沒有加以限制離境等條件就釋放，他認為警方難以服眾。

律政司早前有檢控人員批評律政司司長鄭若驊檢控決定只考慮政治因素，黃國桐批評律政司做法予人不公平的感覺，「如果係咁，不如唔好叫律政司，叫不義之司啦」。

【12:51】法律界黑衣遊行起行，多名知名法律界人士，包括公民黨前立法會議員梁家傑、余若薇；民主黨前立法會議員李柱銘、何俊仁；大律師查錫我、律師黃國桐等都有出席。