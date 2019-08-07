【逃犯條例】無綫新聞採訪車遭示威者阻攔破壞　記協發聲明譴責

反對修訂《逃犯條例》風波持續，有市民不滿無綫新聞的報道有偏頗，而無綫新聞的記者及採訪車亦因而，成為近日的示威活動中被攻擊對象。無綫新聞部一輛採訪車在周一（5日）在黃大仙龍翔道被阻攔和破壞，記協今日（7日）發聲明譴責有關行為，強調每位前綫新聞工作者都忠誠地履行其第四權天職，不容侵犯。

無綫新聞的採訪車近日在反修例示威多次遭人破壞。（無綫新聞截圖）

8月5日有市民發起全民大罷工，期間有示威者佔領黃大仙龍翔道、旺角彌敦道等主要幹道。無綫新聞部一輛採訪車亦在5日凌晨，駛經龍翔道時，亦遭示威者攔住，未能繼續前進。



記協發表聲明譴責事件，指有關行為對記者構成威脅，強調每位前線新聞工作者都忠誠履行第四權天職，不容侵犯。記協已就事件要求警方嚴肅跟進事件。

↓記協聲明全文↓

記協譴責暴力破壞傳媒採訪車

本月五日凌晨，有示威者堵塞黃大仙中心對開龍翔道，一部無綫新聞部採訪車被阻攔和破壞。據報道，該電視台採訪車被破壞情况近日亦在其他地方發生。

記協譴責這些暴力行為，有關行為造成對記者威脅，我們要求有關人士停止對記者的暴力行為，亦要求警方嚴肅處理。記協相信，每位前綫新聞工作者都忠誠地履行其第四權天職，不容侵犯。

香港記者協會

2019年8月7日