無業漢稱遭街坊舉報入獄　拿通渠水報復不果　當場被捕判囚4年

無業漢稱遭一名相識10多年的同區街坊舉報其涉販毒資料，兩度身陷囹圄。他又指街坊打爛其住所的玻璃，於去年帶同兩支通渠水到屯門田景邨，在籃球場向對方淋潑腐液，但街坊避開而未有受傷。無業漢被制服後，一度語無倫次，指不知自已為何身處現場。他今(7日)在高等法院承認一項有意圖而淋潑腐液罪，被判囚4年。

被告楊家樂在高等法院承認一項有意圖而淋潑腐液罪，被判囚4年。(資料圖片)

指事主曾向警方提供販毒資料

案情指，蔡姓事主和32歲的被告楊家樂同住屯門，兩人相識10多年。因事主曾向警方提供被告涉販毒的資料，兩人因而結怨。

去年5月29日早上，事主收到被告透過WhatsApp語音訊息，質疑事主打爛被告住所的窗，事主則透過語音訊息否認。

籃球場拿通渠水淋向事主

同日晚上近9時，事主和友人在屯門田景邨一間籃球場聊天時，帶著背包的被告出現。他突然衝向事主，並以通渠水淋向事主，但事主避開並逃走。被告繼續追著事主，但遭蔡的友人制服，事件報警。

而警員到場時，發現被告背包內另有一枝通淋水。而被告則向警員稱，不知自已為何身處現場。

被捕後稱忘記發生的事

被告在之後的錄影會面中表示，遭事主舉報而兩次入獄，兩人因此結怨。被告又指，事主曾打爛其住所的窗戶，被告因此向事主淋通渠水。惟被告隨即被毆打，忘記之後發生的事。

案件編號：HCCC128/2019