天文台料利奇馬周五成強颱風　快運取消石垣島4航班　有團續出發

暑假是外遊旺季，但遇上風季，亦為旅程增添變數。本港天文台表示，目前增強為颱風的「利奇馬」，集結在沖繩島以南，預料向西北移動及於周五（9日）逐漸增強成強颱風，登錄台灣台北一帶，而日本沖繩石垣島及宮古島等地亦受影響。 不少旅行社表示，旅行團會如期出發暫未受影響，及會密切留意當日航班消息。而根據機管局資料，周五暫未有來往香港、台北的航班取消。不過，香港快運表示，由於「利奇馬」逐漸逼近日本石垣島，將取消周四（8日）及周五（9日）往來香港與石垣島的四個航班。

利奇馬會在未來一兩日逐漸增強並移向台灣至沖繩南部一帶，隨後靠近浙江沿岸。（天文台網站截圖）

本港天文台預測，颱風「利奇馬」會在未來一兩日逐漸增強並移向台灣至東海一帶，隨後靠近浙江沿岸；「利奇馬」目前集結在沖繩島以南，預料向西北移動，並在周五（9日）逐漸增強成強颱風，當日最接近台北。

縱橫遊：會密切留意當日航班訊息

縱橫遊行政總裁袁振寧表示，旅行社對颱風影響旅行團行程有既定安排，會密切留意當日的航班訊息，若航班延誤或取消，旅行團會作延遲出發等處理。他指，今個周末共有5團、約130人出發至台北、高雄。

目前有三個熱帶氣旋在西太平洋。（台灣氣象局）

中旅社：周五及周六各有團從台北返港

中國旅行社自由行業務中心助理總經理楊世鑫則指，周五（9日）及周六（10日）各有一團從台北返港，每團約20人，若航班受天氣因素取消或延期，旅行社會提供相應安排，包括食、宿，但額外費用需要團友自付。他又指，至周日（11日）才有一團從香港出發至台北，預料屆時受颱風影響將減低。

香港快運取消8日及9日 來往香港與石垣島4航班

此外，根據機管局資料顯示，周五（9日）及周末的來往香港及台灣的航班，暫未有取消情況。不過，香港快運今日（7日）宣佈，因應熱帶氣旋利奇馬正逐漸逼近日本石垣島，將為當地帶來破壞性的風力，取消於明（8日）、後（9日）日往來香港與石垣島的四個航班，並透過電郵及手機短訊通知受影響的旅客，提供更改出發日期、退款等安排。