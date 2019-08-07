【逃犯條例】警短片展示紀律部隊宿舍家破情況　住戶：雙方應冷靜

反修訂《逃犯條例》爭議持續，網民周一（5日）發起罷工及七區集會，其後演變成部份示威者堵路及包圍攻擊各區警署，發生嚴重的警民衝突。黃大仙警署曾近幾日內數度被包圍，示威者多次以磚頭及雜物等，投擲警署以及毗鄰的紀律部隊宿舍，外牆亦被噴上「黑警」等字句，警方當晚派出防暴警察清場，多次施放催淚彈驅散示威者及街坊，紀律部隊宿舍繼周日後，連續兩日受到示威者破壞。 警方今日（7日）下午於Facebook專頁發放短片，片段以「家破！仁亡？」字句開首，由一名黃大仙紀律部隊宿舍住戶講述連日來住所遭受破壞的感受，稱擔心家人心理受影響，認為示威者倘對政制不滿應以正常途徑表達，又勸喻警隊及示威者雙方應保持冷靜，因「全部都係自己香港人」。

示威者於周一（5日）包圍黃大仙警署及毗鄰的紀律部隊宿舍，並投擲磚頭導致多塊玻璃破裂。（香港警察 Hong Kong Police Facebook專頁截圖）

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警方今日下午在專頁發帖文指，黃大仙紀律部隊宿舍連日來受到暴力示威者衝擊，宿舍內外滿目瘡痍，並形容「無語問蒼天」，指一名宿舍住戶對家園無辜被毀「徒嘆奈何」。

該名宿舍住戶表示，8月5日當晚示威者一度起哄，期間以粗言辱罵，又向宿舍投擲磚頭、雞蛋等，過程持續約45分鐘，導致多塊玻璃碎裂。他表示，兩名女兒一度受驚哭泣須到樓上住戶家中暫避，至今不時半夜驚醒，且問及家中無故受破壞的原因，對情況感無助，擔心家人心理受影響。

他續指，從沒想過事件會演變至如絲地步，導致警察及其家屬遭到攻擊。他認為，示威者倘對政制不滿，應以正常途徑表達，而不是對警察及其家人使用武力，更勸喻警察及示威者雙方應要保持冷靜，因「全部都係自己香港人」。

黃大仙紀律部隊宿舍警察居民自白全文

（2019-08-05 家破！仁亡？）

昨晚（示威者）起哄講粗口罵，小朋友開始感到驚慌。

但不久後便開始扔東西，我想時間大概有45分鐘，是（扔）磚頭、雞蛋。

小朋友嚇至哭泣，（家中）幾個女人，只剩我一個男人。我盡量安撫他們不用害怕，去了樓上某個同事家中暫避。基本上到達後，我都盡量播了一些片段給他們，分散注意力，盡量令他們不感到驚慌。

沒有想過事情演變至現時階段，警察會受到攻擊、家人亦受到攻擊，很無助，當刻。

我想最擔心是家人的心理，今早我的大女兒都問「爸爸，我不想再回家」，以及昨晚半夜睡覺，她們二人都扎醒以及哭泣，問及為何會變成這樣，為何家中會被人破壞。

你對一個政制有不滿的地方，應該要遁正常途徑去表達，而不是向警察使用武力，甚至乎對警察家人使用武力。無論哪一方都好，大家冷靜點，因為全部都是自己香港人，不要再這樣搞下去。