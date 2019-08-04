【黃大仙衝突】絕食陳伯憶昨遭警箍頸至近無法呼吸：點解咁樣對我

黃大仙昨（4日）深夜爆發衝突，「守護孩子」出席油尖旺區遊行後，組成12人小隊聯同成員於深夜時份到達黃大仙現場，欲作緩衝及和平解決事件。曾參與絕食的 73 歲馬屎埔村民「陳伯」陳基裘和85歲的黃伯亦有參與其中。 陳伯指，在勸說其間，警方沒有預警下突然推進防線，他被防暴警察的長盾推倒在地上，瞬間捲入盾陣，臉部朝下，更被警察從後箍頸，令他幾乎無法呼吸，他的頸部、鼻及右手手肘均有受傷。另一名參與者黃伯亦被防暴警察用盾推撞，整個人趴在地上，右腳膝蓋受傷，今天需以輪椅代步。

「守護孩子」行動發起人陳凱興指，昨凌晨約一時「守護孩子」12人行動小隊到達沙田拗道。警方於約20分鐘後向東頭邨道推進，他提到，當時在場市民已向後退，「守護孩子」成員亦上前向警方進行勸說。其間，陳伯和黃伯等成員，手牽手在距離防線的20米外築起人牆，並呼籲警方保持克制，希望能緩衝及和平解決事件。

相信警方得悉有長者在場 惟仍突然向前推進

陳凱興表示，當時警方看到有長者築成人牆後曾停止行動，其間他亦不斷以揚聲器向警方作出呼籲，故相信警方已有足夠時間，得悉當時有長者在場參與「守護孩子」行動；惟在停止推進約一分鐘後，警方突然手持長盾向前推進，令陳伯及黃伯等人走避不及受傷。

「守護孩子」行動發起人陳凱興相信，警方有足夠時間得悉當時有長者在場，惟警方突然手持長盾向前推進，令陳伯及黃伯等人走避不及受傷。（曾凱欣攝）

陳伯被從後箍頸受傷：鬼門關行返出嚟

陳伯憶述其間一度哽咽，形容自己在「鬼門關行返出嚟」，又指一眾高齡長者站最前線作游說，「唔明白點解警察咁樣對我哋」。他表示，警方在沒有預警的情況下突然推進，他被防暴警察的長盾推倒在地上，瞬間捲入盾陣，臉部朝下，更被警察從後箍頸，令他幾乎無法呼吸。其間，他不斷掙扎，又用手扯著警員的衣物，質問他：「點解咁樣對我」，陳伯的頸部、鼻及右手手肘均有受傷。

陳伯認為，警方中有一小撮害群之馬，破壞香港的法治、自由和公義，感到非常痛心，他日後亦會就事件跟進並報案。

黃伯亦被盾推倒至地上翻滾，整個人趴在地上，右腳膝蓋受傷，今天需以輪椅代步。（曾凱欣攝）

黃伯被盾推倒至地上翻滾 腳受傷需以輪椅代步

另一名參與者黃伯，亦被盾推倒至地上翻滾，整個人趴在地上，右腳膝蓋受傷，今日需以輪椅代步。黃伯指，在混亂情況下，有急救員及市民將他帶入東頭邨暫避，但警方仍欲入邨追捕他，幸期間有邨內居民上前阻止警方入邨。

勸說過程再被「突襲」 見警員露笑容 感到不寒而慄

陳凱興指，除黃伯和陳伯外，亦眼見有警員特意用盾牌撞擊其中一名女社工的臉部，其後他立即上前勸籲警方讓陳伯離開，惟警方在他勸說期間，突然向眾人施放胡椒噴霧，導致他們出現刺眼、嘔吐和頭暈等不適症狀。

他強調，「守護孩子」行動有充足指引，當發生激烈衝突時不會到達現場；他指，當時警方並沒有高舉任何警告旗，更在和平談判期間，沒預警的情況下，突然推進及施放胡椒噴霧，形容此行為是「偷襲」。他續指，其後回看當時的片段，看到相中有警員在後排展露笑容，他感到不寒而慄，更斥警方市民非玩樂、洩憤的對象。