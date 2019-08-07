【浸大生被捕】眼科醫生：鐳射光直射眼睛可致盲　感疼痛應求醫

香港浸會大學學生會會長方仲賢昨日（8月6日）在深水埗購買鐳射筆，被數名便衣探員以涉縑藏有攻擊性武器將他拘捕，不少市民質疑警方有濫捕之嫌。 眼科專科醫生羅智峯指，若鐳射光（又或激光、laser pointer ）直射眼睛，情況猶如尖物般刺入眼內，最嚴重情況可致盲；故不論用作演講、逗貓，還是觀星的鐳射光，都不應直接照射眼睛，他提醒若被鐳射光照到後感到視野模糊、眼睛疼痛，應及早求醫。 但他強調，鐳射光對眼睛的傷害須視乎照射的距離、維持的時間及鐳射光的能量強度，而實際衝突情況下，示威者與警方距離甚遠，加上雙方都會移動，而眼罩、盾牌等都可隔去部分鐳射光的能量，他估計雖有機會傷到眼部，但非必會造成很大傷害。 過去3年，海關成功檢控7宗涉及激光筆的個案；海關又指，就提及的警方轉介個案，海關正在跟進。如發現違反《消費品安全條例》的情況，會採取適當行動。

8.5全港三罷當日，多區發生警民衝突，其中天水圍警署外的警察一度用強光照向記者。（資料圖片）

強光電筒可致人頭暈作嘔 部分人或抽筋或偏頭痛



反修例風波持續，警民衝突不斷，有示威者以不同顏色的鐳射光（又稱激光、laser pointer ）照向警方，亦有警員以強力電筒照向記者或示威者。眼科專科醫生羅智峯提醒，不論是鐳射光，還是強光電筒都可對視力造成損害。他解釋，被強光電筒長期照射，視力會受影響，使人頭暈、作嘔、流眼水，少部分人更可能出現抽筋或偏頭痛等情況，若感到不適宜及早求醫。

翻查報道，2010年曾有一名中一男生，遭同學以激光筆射中右眼，不適送院。羅智峯再三強調鐳射光對眼睛一定有傷害，不論任何鐳射光亦不應直射眼睛：「鐳射光對眼睛一定有傷害，射落眼已有危機，即使是普通教書用的都可以致盲。」他稱，若或在數小時內感到視野模糊、彎曲，眼睛疼痛，眼部組織或已受損，情況與被火燒傷一樣，難以自行處理，須立即求醫。

黃大仙日前一次警民衝突中，有市民用疑似鐳射光照向警方。（資料圖片）

示威者與警方距離遠、雙方會移動 料實際上難損視力



羅智峯亦說，雖未有實驗或數據說明哪種強度或距離的鐳射光可致盲，但鐳射光對眼睛造成傷害的程度，視乎照射的距離、維持的時間及鐳射光的能量，當中「波長愈短的鐳射光，愈尖、愈能滲入及影響到眼部組織」。

但他直言，若雙方距離遠、中間有多層膠片或眼罩，可有效隔去部分鐳射光，考慮到現實情況中示威者與警方相距甚遠，若警員被照射中亦會避開及移動，估計實際上未必對視力造成嚴重傷害。

雖然本港暫無法例監管激光筆的功率，但本港出售的鐳射筆仍受《消費品安全條例》規定，除非消費品符合條例的一般安全規定，否則任何人不得供應、製造或進口有關消費品。2018年底，曾有零售商因供應不安全激光筆，而被裁定罪成、罰款八千元。

過去3年7宗涉激光筆檢控個案



海關當時提醒，由於該類激光筆所發出的光束，有機會損害眼睛和皮膚，故任何情況下都不應讓激光筆照射出的光點射向眼睛。《香港01》向海關查詢過去有關激光筆的個案，海關回應指，過去3年，海關成功檢控7宗涉及激光筆的個案，商戶被判罰款5,000至2.4萬元不等；就查詢提及的警方轉介個案，海關正在跟進。如發現違反《消費品安全條例》的情況，會採取適當行動。