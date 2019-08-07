【浸大生被捕】錢大康覆校友：已促警公平對待方仲賢及被捕學生

香港浸會大學學生會會長方仲賢，昨日晚上（6日）在深水埗購買「觀星筆」後，被數名便衣警員在深水埗以涉嫌藏有攻擊性武器（「鐳射槍」）拘捕，他及後被送往明愛醫院。事件引起公眾注意，一眾浸大校友去信校長錢大康，要求他履行保護學生之責任，提供法律、心理及一切可行支援。 浸大校長錢大康今日(7日)回覆校友，表示深切關注事件，形容昨到醫院採望方仲賢時，其健康無恙，亦得到親友及一些律師協助。錢大康又指，「我們現正竭力確保方同學能獲得公平對待」，並透露他今早曾聯絡警方，要求警方公平對待浸大被捕學生；他亦敦促政府和執法部門應回應公眾關注。

浸大學生會會長方仲賢購買「鐳射筆」後被數名休班警攔截及拘捕。（資料圖片／讀者王先生提供）

據知，多名浸大校友去信錢大康，懷疑警方開始跟蹤各大專生（尤其是學生會或學會幹事），並伺機胡亂堆砌罪名控告學生，批評警方濫捕濫權，致香港漸入白色恐怖時代，質疑「政府此等敵我思維的極權回應方式，只會永久地將一整代年輕人推向對立面。」校友們要求錢大康履行保護學生之責任，貫徹「篤信力行」的浸大校訓，主動與學生會面，守護大學自治，為運動中被捕的浸大學生提供法律、心理及一切可行的支援。

錢大康在回信中除了談及方仲賢「健康無恙」好外，亦表示自己昨晚曾與在醫院的浸大學生會及學生溝通；而他午夜離開醫院時，得悉有浸大學生加入包圍深水埗警署，由於警方已施放催淚彈，他們立刻前往深水埗，嘗試勸喻學生保障自身安全離開現場。

除方仲賢另亦有浸大生被捕

他又說，除了方仲賢，另有浸大學生昨晚在警署附近被捕，故今早浸大已與深水埗警員聯絡，要求確保學生得到公平對待，他表示浸大正尋求法律意見，並會持續為有需要學生提供適當協助。

錢大康促政府、執法部門積極回應公眾關注



錢大康又說，因應最近警方行動已引起公眾廣泛關注，今早向警方表達後，再次敦促政府和執法部門積極回應公眾關注。他同時呼籲大家保持冷靜，將自己和他人安全放在首位。