【浸大生被捕】學生會會長方仲賢被捕　45名教職員聯署譴責警方

浸大學生會會長方仲賢周二（6日）於深水埗購買鐳射筆後，被警方以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕。 浸大一班教職員今日（7日）於校內舉行記者會，就事件譴責警方作出無理拘捕、製造白色恐怖。他們就事件發表聲明，而截止今日下午3時45分，共有45名大學教職員參與聯署。 在場學生代表稱，有另外一位就讀浸大歐洲研究系的學生，於周二（6日）晚在深水埗警署外被拘捕。浸大傳理系教師陳慧敏稱會繼續跟進事件，盡力協助被捕學生。

呂秉權展示鐳射筆，並強調鐳射筆實屬常見用品。（高仲明攝）

多名浸會大學的教職員召開記者會，當中包括方仲賢就讀歐洲研究系的教師。歐洲研究學系助理教授陳秀琼稱，據了解另一名同為歐洲研究系一年級學生陳家誠，亦於周二晚在深水埗警署外被捕，現時仍被扣留中。她稱，校方已為兩位被捕學生提供法律支援。

陳慧敏：警不應因學生購買合法用品作拘捕

被問及方仲賢購買鐳射筆的原因，浸大傳理系兼任講師陳慧敏稱現時不了解他的購買用途，惟認為警方不應該因學生購買合法用品為拘捕理由，並形容為「最悲哀情況」。浸大傳理系高級講師呂秉權於記者會上展示鐳射筆，並強調鐳射筆實屬常見用品。他續稱記者會目的為向學生表達教師與他們同行，而歷史上大部分由學生發起的社會運動均為推動社會進步，認為年輕人現時被抹黑。他又認為校長已履行其基本責任，為被捕同學提供適切的支援，不過他相信大眾對他會有更大期望，於現時風波中兼負更大責任。

歐洲研究學系舊生代表林子鈞稱，對於方仲賢被捕感到匪而所思，並形容警方對鐳射筆定義荒誕。他們要求校長錢大康為被捕學生提供一切支援。他們於中午就事件發起聯署，暫時有488名舊生參與。

浸大學生會會長方仲賢購買「鐳射筆」後被休班警攔截及拘捕。(讀者王先生提供）

浸會大學教職員就事件發表聯署聲明，稱警方拘捕方仲賢的罪名為「莫須有」，並對高調拘捕帶來的白色恐怖表示憤怒。聯署聲明中向警方作出嚴正投訴，要求立即釋放方仲賢及就無理拘捕行為道歉。

聲明中稱鐳射筆為市民日常生活用品，並於不少商店有售，批評警方今次拘捕購買日常用品的香港市民，反映警察濫捕濫權的行為達失控程度，呼籲警方必須停止製造白色恐怖。他們要求特首林鄭月娥立即正面回應示威者的五大訴求，停止借用警察作為高壓香港市民的武器。