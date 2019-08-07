【逃犯條例】網傳員工洩警航班信息　國泰：員工不合規用公司資料

反《逃犯條例》修訂令警民關係緊張。內地網絡昨日（6日）傳，香港國泰航空公司有員工洩露香港警隊人員的航班消息，事件遭內地官媒《環球時報》報道，稱國泰航空已發聲明承認，事件遭環球時報斥「國泰航空員工被曝再次突破職業道德下限」。 《香港01》記者向國泰航空查詢，企事業部表示，獲悉有關國泰員工在工作期間不合規使用公司資料，並瞭解一個旅行團的名字被截圖且被分享在該涉事員工所在的WhatsApp社交群組內的情況，對此致歉，並會做進一步調查。

《環球時報》屬下新媒體「環球網」稱，有知情人表示，部分昨日（6日）抵達成都參加第十八屆「世界警察和消防員運動會」的香港警隊人員航班行程信息遭「起底」；報道並貼出疑似WhatsApp對話界面的截圖，疑似洩露資料相片上有「HK POLICE FOOTBALL」字樣，對話稱「黑警去踢波」、「接佢地機」，並要「gate offload佢」。

網傳國泰內部有員工洩露警察航班消息。（網絡圖片）

環球網指 國泰聲明指資料只是旅行團組名稱

環球時報稱，國泰航空向環球時報-環球網發聲明，聲明表示了解一個旅行團組的名字被截圖分享,但只是旅行團組的名稱，而非旅客的個人信息。環球時報指，聲明「相當於承認此事存在」，並認為「國泰航空員工被曝再次突破職業道德下限」。

香港01記者向國泰航空查詢，得到回覆如下：