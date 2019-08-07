國泰航空上半年轉賺13億　史樂山稱連串示威已影響機位預訂

國泰航空（0293）上月完成收購香港快運（HK Express），集團今日公布上半年業績，期內股東應佔溢利達13.47億元，而去年同期蝕2.63億元。每股派中期息0.18元，按年增加8仙。集團主席史樂山（John Slosar）表示，下半年經營環境充滿不明朗因素，其中香港近日的示威活動令7月來港旅客量減少，亦影響機位預訂情況。

客運收益按年升逾5%

截至6月底止，國泰收益達535.47億元，按年微升0.9%，其中客運收益按年上升5.6%至374.49億元，主要反映集團於去年至今年推出多條新航線，運載率按年持平於84.2%，載客人次升4.4%至1,830萬；貨運收益則下跌11.4%至114.98億元，反映中美貿易磨擦導致環球貿易轉差，期內載貨量下挫5.7%至97.9萬噸。

至於開支方面，營業開支總額按年削減1.7%至524.93億元，其中燃油成本下跌7.7%至148.07億元；單計燃油對沖虧損，則大幅縮減82.5%至1.14億元。期內集團員工開支上升2%，至101.33億元。

國泰主席史樂山表示，香港近日示威活動令7月來港旅客量下降，亦影響機位預訂情況。（資料圖片）

史樂山稱將保留香港快運優勢

國泰主席史樂山（John Slosar）表示，集團旗下航空公司在下半年的業績一般勝於上半年，預料今年亦一如往年。但他指，環球經濟繼續受地緣政治及貿易磨擦所影響，將影響客運及貨運業務需求。至於香港的示威活動，不僅令7月來港旅客量減少，對機位預訂情況亦構成不利影響。他又預期，雖然美元轉強，但油價將繼續波動。

史樂山續指，企業轉型計劃繼續推行，集團早前完成收購香港快運，日後將致力保留其獨特優勢，繼續以廉價航空公司的業務模式營運，同時擴大其航空網絡，並與國泰航空集團其他公司互補，以加強協同效應。