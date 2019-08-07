國泰稱受本港示威等影響　來港機位預訂錄雙位數跌幅　

國泰航空（0293）上半年按年轉虧為盈，期內股東應佔溢利達13.47億元。集團主席史樂山（John Slosar）表示，受本港示威活動等因素影響，集團機位預訂情況已受一定影響。

出入境機位預訂均受衝擊

國泰航空顧客及商務總裁盧家培出席記者會時透露，未來2至3個月的來港機位預訂，按年跌幅達雙位數字，集中於經濟客位，而出境機位預訂跌幅亦有單位數字。但史樂山補充，情況並不代表該部分客戶已徹底流失，估計不少旅客正觀望本港形勢發展，因而推遲預訂。

此外，有工會及網民於周一（5日）發動罷工，期望迫使政府回應民間訴求，獲不少航空從業員響應。國泰行政總裁何杲（Rupert Hogg）表示，除了因應當局要求而縮減的航班，當日旗下所有航班均如常運作。史樂山強調，國泰在港員工多達2.7萬人，有不同意見份屬尋常，尊重員工表達意見權利，亦有信心他們能以專業精神服務客人。至於早前因參與示威被控暴動罪的國泰機師，他表示由於需保障員工私隱，不便多加評論。

主席史樂山（圖中）說，香港快運將繼續以具吸引力的價格作主打，並會積極擴展業務網絡。（鄭子峰攝）

香港快運將保持廉航定位

國泰剛於上月完成收購香港快運（HK Express），史樂山強調，香港快運將繼續以具吸引力的價格作主打，並會積極擴展業務網絡，包括航點、機隊及人員等。至於會否整合職能重疊的部門或裁員時，何杲回應指，管理層仍在檢視香港快運的業務規劃，目前言之過早。

對於下半年業務表現，史樂山認為目前經濟充滿不確定性，但綜觀過往經驗，集團下半年業務往往勝過上半年，原因是有較多旅遊及消費旺季，相信今年亦不例外。

何杲亦稱，對下半年業務有信心，集團會維持年內增聘2,300名員工的計劃，主要為前線員工，包括空中服務員及機師等。