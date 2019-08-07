【逃犯條例】太空館參觀者提早離開　有人撐觀星活動　有人憂衝突

浸大學生會會長方仲賢昨晚在深水埗購買十枝聲稱作觀星用途的鐳射筆後，被警方指是「鐳射槍」，以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕。有網民號召今晚（7日）8時在尖沙嘴太空館外觀星，康文署下午宣布，太空館及香港文化中心等將提早於6時關門。 有市民表示，支持今晚的觀星活動，不介意提早結束參觀，認為活動可以示範鐳射筆的用途，又質疑警方在無充份證據下拘捕方屬「濫捕」；同時有市民擔心活動可能又演變成衝突，希望示威者可以停一停，思考今後抗爭方法。

在太空館參觀的市民及旅客在5時半已陸續離開。（胡家欣攝）

太空館提早三小時閉館

浸大學生會會長方仲賢在深水埗購買10支俗稱「觀星筆」的鐳射筆後，遭數名休班警員以「涉嫌藏有攻擊性武器」拘捕。有網民發起今晚在8時太空館外，用鐳射筆教市民觀星，太空館提早三小時，於下午6時關閉。

記者5時到達現場觀察，太空館門外已貼上通告，提示會提早關閉，「以確保場地使用者安全」，售票處亦在約5時半暫停服務，同時場內參觀人士獲告知陸續提早離開。

浸大學生會會長方仲賢昨（6日）於深水埗鴨寮街購買「觀星筆」後，被警方截查搜身並以「涉嫌藏有攻擊性武器」罪名拘捕。（資料圖片）

岑先生表示，不介意提早離開太空館，直言支持晚上的觀星活動，可以示範鐳射筆用途。（胡家欣攝） 市民支持觀星活動



岑先生一家三口下午4時入館參觀，他稱不介意要提早離開太空館，直言支持晚上的觀星活動，能向外界示範鐳射筆的用途。他認為，鐳射筆不等於是攻擊性武器，「如果買就拉，咁買打火機都可以係啦。」他質疑警方在未有足夠證據下就拘捕方仲賢，有「砌生豬肉」之嫌；相反，周一晚白衣人在荃灣及北角持棍或刀向市民施襲，卻未見任何拘捕行動，令人覺得警方選擇性執法，期望警方可以持平執行職責。

葉先生亦支持觀星活動，但擔心活動會演變成衝突。（胡家欣攝） 質疑警方誇大形容鐳射筆為槍 情侶何先生及文小姐傍晚去到太空館才知悉提早關閉，兩人不感失落，文小姐直言，「咪搵日再嚟。」兩人均認為，鐳射筆非「攻擊性武器」，批評警方執法無理。何又批評，警方刻意向傳媒誇大形容方買的是鐳射槍而非鐳射筆，做法並不公道。 市民葉先生同樣支持晚上觀星活動，「爭取一樣嘢都係要代價」，但參考近月集會經驗，擔心活動有機會再演變成衝突。葉不評論方的個案，但認為現時「政治問題，得唔到政治解決，造成社會撕裂」，個人支持警隊，但整個局勢亦造成警民對立。他認為，社會運動及衡突不能夠解決政治問題，希望示威者可以停一停，思考今後抗爭方法。