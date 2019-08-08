【浸大生被捕】法政匯思評警示範用鐳射筆：司馬昭之心，路人皆見

浸會大學學生會會長方仲賢早前於深水埗購買10支「鐳射筆」，之後被警方拘捕，引起社會爭議，昨日（7日）警方於記者會示範其中一支「鐳射筆」的性能。法政匯思召集人、大律師吳宗鑾表示，雖然警方將涉事「鐳射筆」作示範，但只要沒有加以改裝，或將之偷龍轉鳳，其實就不算干擾證物。 不過，他亦補充謂，法庭不會將該示範接納為證據，而且警方此舉既無必要、觀感上亦不好，批評有關做法是「司馬昭之心，路人皆見」。他表示，如只是希望展示「鐳射筆」的性能，任何人都可示範，學者亦可作相關評估。

吳宗鑾批評警方的動機「司馬昭之心，路人皆見」。（資料圖片）

未見足夠理據證明有意圖以鐳射筆傷害人

吳宗鑾今早（8日）致電商台節目《在晴朗的一天出發》表示，一般程序下，警方檢取證物後，會將之放進證物袋，以防受干擾，不過並非不可取出作檢驗，例如檢獲毒品時，都需作化驗。

他強調，證物不可被改裝，以及偷龍轉鳳；不過案件到法庭受審時，該支作示範的鐳射筆或會受到挑戰是否被干擾。

吳宗鑾又稱，警方沒有足夠理據拘捕方仲賢，因為鐳射筆本身並非武器，除非有足夠理據顯示方有意圖以鐳射筆傷害他人，但暫時看不到有任何相關的理據。