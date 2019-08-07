【浸大生被捕】錢大康深夜晤學生拒斥警方　學生會罷搞新生註冊日

浸大學生會會長方仲賢周二晚（6日）於深水埗鴨寮街購買十枝鐳射筆後，被五名休班警以涉嫌「藏有攻擊性武器」罪名拘捕，浸大學生會今日（7日，星期三）晚上6時於校內舉行集會聲援方仲賢。浸大校長錢大康應邀出席，惟集會期間未有正面回應會否譴責警方，強調不論警方或示威者的暴力均予以譴責，言論引起在場學生鼓譟，錢逗留逾一小時後因事為由離開。 錢大康晚上11時再次現身校園，隨即被現場學生要求交代剛才去向。他表今晚與興建宿舍的捐贈者晚飯，「淨係可以遲去，唔可以唔去」，亦一度為學生等候多時道歉。惟言論惹起現場學生鼓燥，質疑「宿舍重要定人命重要」。 會面在周四（8日）凌晨約1時結束，期間學生要求錢大康前往警署投訴，錢大康再度拒絕，強高「衝擊無補於事」，雙方不歡而散。學生會不滿錢拒絕譴責警方，宣布周四「罷reg」，即拒絕舉辦新生註冊日，集會於凌晨1時多完結。

浸大校長錢大康晚上11時再次重返校園與學生對話。（張嘉敏攝）

警拘方「表面上的確好大問題」

在場學生多次質問錢大康，警方拘捕方仲賢的行為是否正確。錢大康一直堅稱自己是普通人，在沒有法律常識下認為警方的拘捕有問題，惟補充不能判斷行為是否正確，希望學生能尊重他的意見。他續指，由昨晚起已多次與警方及律師對話，希望他們不要起訴方仲賢，或法庭可以有公道的審判。但其言論令在場學生不滿，要求錢大康觀看昨晚事發片段經過，並直接譴責警方行為。

錢大康看過片段後表示，方仲賢昨日的確未有就警方拘捕行動有任何反抗行為，倘因購買「觀星筆」被捕，稱事件「表面上的確好大問題」，會盡自己所能向警方反映及給予交代。惟當有學生問及會否就事件向警察投訴課投訴，他並無正面回應，只稱會向警方追究，並多次重複自己未知全部的事實，惹起在場學生鼓躁。

被指「拎credit」 錢：我多謝你​

錢大康於對話中多次拒絕譴責警方濫用暴力，並未有應學生要求致電警察投訴課，僅表示自己會致電警隊內部人士處理事件。有舊生表示已就事件向警察投訴課投訴，質疑錢大康多次強調要認清事實真相，但卻不肯循正常途徑投訴；又有現場學生稱，協助方仲賢的三個律師分別由學生會前會長劉子頎、方的媽媽及立法會議員梁耀忠聯絡到場，批評錢大康「拎credit」，錢大康聞言未有反駁，僅多次稱「我多謝你」。

浸大校方與學生會晤，由周三傍晚6時開始，直至周四凌晨1時才結束。（張嘉敏攝）

方仲賢母要求錢大康交代如何協助

劉子頎引述方仲賢媽媽向錢大康提問，要求他交代如何回應事件、如何可以協助方仲賢，他只稱希望與對方會面，及不停重申會與警方周旋。

現場有學生起哄，要求錢大康前往警署投訴，錢大康再度拒絕，回應稱自己辦事方法有別於學生，「衝擊無補於事。」錢大康稱會於周四（8日）早上9時前致電警方，惟拒絕應學生要求公開對話內容。學生會外務副會長梁兆玉再向錢大康提問會否就事件譴責警方，錢大康再度拒絕回應後，學生會宣布周四會「罷reg」，即拒絕舉辦新生註冊日。集會於凌晨1時多完結。