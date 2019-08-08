【逃犯條例】葉劉淑儀指示威者有大佬：善用TG、連登、AirDrop

反對修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今早（8日）於電台節目表示，雖然示威者聲稱無大台，但相信背後有個「隱形、非常精密嘅大佬」，可以善用telegram、連登討論區、AirDrop等渠道，發起連串大型示威。不過被問及誰是「大佬」，她坦言不知道，亦不知政府是否知悉。

葉劉淑儀認為，示威者背有「大佬」，可善用telegram、連登、AirDrop。（資料圖片）

設獨立調查委員會時機未成熟

葉劉淑儀於商台節目《在睛朗的一天出發》表示，連串示威活動背後大台，是「隱形、非常精密嘅大佬」，當政府舉行聯合記者會時，這個「大佬」又可發起民間記者會，即時有數名黑衣人現身；而且更能夠善用telegram、連登討論區、AirDrop等渠道，發起連串示威。她形容是「非常犀利嘅大佬」，不過未知身份為何，亦未知政府是否掌握其資料。

對於設立獨立調查委員會，葉劉淑儀承認不少前高官、公務員都認為應設立，不過她認為，現時未有成熟環境設委員會，因為委員會一般是調查已完結的事件，惟風波未止，政府亦難以就調查範圍劃線。她又稱，即使政府希望講和，但示威者聲稱無大台，沒有和談代表。

恢復社會對法治的敬畏

葉劉淑儀認為，既然無法講和，就需要以武力，雖然示威者聲稱不怕死，但有部分人已經逃亡海外，證明他們害怕坐監。她強調，拘捕並非傷害，只是透過執法阻害，而且不是只靠武器，而是希望恢復社會對法治的尊重和敬畏。