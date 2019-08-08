【逃犯條例】葉國謙引張曉明反對設調查委員會　憂示威者更多訴求

港澳辦和中聯辦昨日（7日）在深圳就香港局勢舉辦座談會，有份參與座談會的行政會議成員、港區人大代表葉國謙今日（8日）在電台節目引述港澳辦主任張曉明稱，反對成立獨立調查委員會，認為會嚴重影響警隊，而且擔心讓步後，未能平息風波之餘，示威者會有更多訴求。 葉國謙又稱，政府已就《逃犯條例》修訂道歉，形容特首林鄭月娥「跪晒地」，但仍然無法停止風波，故認為設獨立調查委員會亦無法平息事件。 對於現時的風波，葉國謙認為背後有外國勢力，不會沒有大台，示威行動有組織，而且資源源源不絕，更形容部分示威者裝備媲美防暴警察，直言：「唔係一班年輕人做得到。」

港澳辦和中聯辦昨日在深圳就香港局勢舉辦座談會。（資料圖片）

葉國謙出席商台節目《在睛朗的一天出發》時表示，張曉明要求香港止暴制亂，恢復秩序，又指他認為現時示威焦點已轉為衝擊政府管治，要求林鄭月娥下台，甚至提倡港獨，已是挑戰中央政府。

中央支持警隊 成立調查委員會影響警隊士氣

對於社會上有不少意見，要求成立獨立調查委員會，葉國謙引述張曉明稱，中央百分百支持警隊，成立調查委員會會影響警隊士氣，而且讓步後，示威者可能有更多訴求，未必有效平息風波。葉國謙指，中央對於其餘訴求，同樣擔心讓步後，示威者會得寸進尺，而且當中雙普選的訴求，涉及更多其他問題。

葉國謙亦認同，設調查委員會未必有效平息風波，林鄭月娥早已就事件致歉，甚至乎已「跪晒地」，但始終無法解決事件。他又認為，現時已有監警會可以調查事件。

要策劃多次行動 並非普通人所為

現時示威活動「遍地開花」，多區都有遊行示威，葉國謙認為，要策劃多次行動，包圍不同地方，並非普通人所為，背後有外國勢力；又指，曾聽聞不同地方有示威相關的訓練。他續稱，示威者的物資源源不絕，部分人的裝備媲美防暴警察，「全身黑衣，帽唔係普通單車頭盔，仲有眼罩，有通訊器材」。

要平息風波 須緝捕背後的指揮

節目主持人表示，有不少市民熱心捐獻物資，未必與外國勢力有關，不過葉國謙直言：「我唔排除有人有呢啲行為（捐獻），但我唔認為個別人咁做，就有咁充裕（物資）。」他表示，不相信示威者沒有大台，認為規模龐大，形容「好高招」，「唔係一班年輕人做得到」，即使有熱心人士捐獻物資，但認為：「呢個過程啲宣傳門面功夫做得好好」，覺得背後有外國勢力，「港鐵見到有人派車飛，你估少錢啊？」他又稱，要平息風波，須緝捕背後的指揮，但他未能回應誰是領袖。