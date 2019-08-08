【逃犯條例】約30名市民尖咀舉國旗唱國歌　譴責示威者損國家尊嚴

修訂《逃犯條例》風波持續，日前有示威者將尖沙咀五支旗杆的國旗拆下丟入海，引來多方抨擊。 約30名市民今（8日）於尖沙咀天星碼頭五支旗桿底發起「尊重國旗國徽」集會，並高舉國旗及區旗，及播放國歌抗議，譴責示威者將國旗拆下丟海行為，損害國家主權尊嚴，集會人士又高呼「同飲一江水、兩地本一家」、「香港是我家、不要破壞她」等口號，冀表達守護一國兩制立場。

約30名市民在尖沙咀五支旗桿，高舉國旗及唱國歌，譴責示威者損國家尊嚴。（陳淑霞攝）

港府未有回應民間五大訴求，示威者行動則愈來愈激烈，其中有示威者日前將懸掛在尖沙咀天星碼頭的國旗拆下拋入維港，港澳辦新聞發言人楊光開腔談及本港政局時，曾形容相關行為「喪心病狂」、「囂張至極」。

有市民今日自發組織「尊重國旗國徽」集會，發言人林先生表示，示威者公然侮辱國旗國徽，挑戰中央權威，觸碰一國兩制原則。他又形容，任何人侮辱及損毀國旗國徽均罪不可赦，人神共憤，促請執法部門捉拿相關人士，方能阻止事態惡化。

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逾30名市民參與集會，高舉國旗及高唱國歌，期望捍衛一國兩制。（盧翊銘攝）

發言人指參與人士奉公守法 事前無申請不反對通知書

林先生又指，是次集會共有30多名愛國愛港人士自發參與，但事前無打算向警方申請不反對通知書因為參與人士奉公守法，故毋須申請。傅振中亦有現身，但他否認是集會發起人，僅指自己前來幫手。

有元朗居民指 周一罷工令她未能如常上下班

集會人士王小姐則自稱居於元朗及從事文職，她指剛過去的星期一示威者發動罷工，令她未能如常上下班，大受影響。被問到日前有白衣人，於元朗西鐵站無差別襲擊市民時，她則認為，是身穿黑衫的示威者作出挑釁，又指市民手持雨傘抵擋亦等同武器，「人哋拎棍係武器，唔通你哋拎遮唔係武器咩？」她又認為，元朗西鐵站事件是黑白衣人互毆，雙方亦有責任。