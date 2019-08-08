海洋公園大熊貓傳懷孕喜訊，公園今日（8日）指盈盈有懷孕跡象，自7月尾開始出現典型妊娠症狀，包括食慾下降、休息時間增加等；惟只有在大熊貓寶寶出生前14至17天才可被超聲波偵察到，因此目前亦不排除屬假懷孕現象。 另外，海洋公園也為園内三位大熊貓慶生，其中安安達33歲，為大熊貓界稀有的「熊瑞」。

海洋公園表示，盈盈今年4月嘗試與樂樂進行自然交配及接受人工授精後，自7月尾開始便出現一些典型妊娠症狀，包括食慾下降、休息時間增加等，但不排除此等是假懷孕現象；公園表示，會密切觀察盈盈的荷爾蒙水平及行為變化，適時向公眾提供最新消息。

熊貓盈盈再傳懷孕，海洋公園指現典型妊娠症狀，包括食慾下降。（資料圖片）

事實上，大熊貓的懷孕期長達72天至324天不等,而大熊貓寶寶只有在出生前14天至17天左右，才可被超聲波偵察得到，以確認大熊貓真正懷孕。

中國大熊貓保護研究中心科學研究與動物管理處於今年4月盈盈及樂樂發情期間，曾派專家到公園提供實地協助，期望增加盈盈受孕的機會。

+ 2

另外，海洋公園亦為園内3隻大熊貓安安、盈盈和樂樂慶祝生日，除了樂樂及盈盈滿14週歲外；安安亦已達33歲，屬大熊貓界稀有的「熊瑞」。野生大熊貓一般壽命為20歲左右，而圈養的則可達到30歲。

事實上，「熊瑞」安安亦有一些老年疾病，安安的右眼於去年6月初順利完成與青光眼有關的晶狀體移除手術至今，眼部情況穩定；而海洋公園獸醫團隊一直為安安進行眼藥水及其他藥物治療，確保其眼睛健康，並細心地為牠提供其他優質的醫療照顧，以舒緩常見的老年疾病，包括高血壓、關節炎和白內障。