海洋公園治理擱淺吞膠海龜「Spark」　傷癒今放歸大海

海洋公園今天(19日)聯同漁護署，將一隻估計現年5至8歲，擱淺傷癒的海龜放歸大海，並將該放歸大海的海龜名為「Spark」。 Spark於去年3月漁護署進行調查期間，被發現在東北水域淺岸擱淺；獲救時皮膚狀況惡劣，並滿佈傷痕；而檢查及治療時亦發現，胃及腸道有大量卵石形異物及膠袋殘駭。 海洋公園呼籲，公眾避免使用即棄塑膠製品及亂拋垃圾，保育海洋生物。

海洋公園指，Spark的骨骼之間，已長出新生骨骼組織填補空隙；且能活動自如，亦懂得自己覓食，是放歸大海的好時機。(海洋公園圖片)

腸胃含大量異物及膠袋殘骸

2018年3月29日漁護署進行調查期間，發現Spark在東北水域淺岸擱淺，期時Spark皮膚狀況惡劣，滿佈傷痕，左腳蹼上傷口面積大且深，右肘關節則受感染而腫脹。

Spark其後被送到海洋公園進行詳細檢查及治療，結果發現牠的胃及腸道，有大量卵石形異物及膠袋殘骸；有關異物於數日後自然排出體外，未對Spark的健康造成長遠影響。

Spark於海洋公園療養長達一年，經獸醫團隊及水族館人員悉心治療和照顧康復；期間Spark重建覓食能力，適應回歸大海的生活。

海洋公園於海龜背部安裝衞星追蹤器

海洋公園動物及保育部執行總監布文傑指，Spark與部份擱淺海龜一樣，在腸胃或糞便發現塑膠；而塑膠、魚鉤或魚絲等海洋垃圾，有機會導致腸胃堵塞，對健康構成嚴重而長遠的威脅，有些更不幸被塑膠、魚絲等纏繞導致死亡；呼籲公眾避免使用即棄塑膠製品，自備環保袋、水樽和餐具，並切勿亂拋垃圾，身體力行參與清潔沙灘等活動，一同守護珍貴的海洋。

布文傑指，Spark的骨骼之間，亦已長出新生骨骼組織填補空隙；且能活動自如，亦懂得自己覓食，是放歸大海的好時機。公園亦已於Spark背甲安裝衞星追蹤器，可在往後3至6個月，追蹤Spark在海洋的動向和覓食位置，從而蒐集數據，以制定保育措施，保護海龜。