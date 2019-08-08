高鐵通車10個月　日均客量未達標較估算少三成　直通車收入跌27%

港鐵今日（8日）公佈2019年度中期業績，廣深港高鐵香港段自去年9月通車，至今逾10個月，2019上半年總乘客量達900萬人次，錄得收入為11.39億元。 而通車首十個月，每日平均乘客量約為5.4萬人次，較政府估算日均乘客量為8.01萬人次，少約2.6萬人次，相差約32.6%。 運輸及房屋局早前表示，高鐵通車後將考慮削減城際直通車班次，港鐵中期業績通告顯示，直通車的收入截至今年6月為8200萬元，較去年下跌27.4%。

港鐵今日公佈2019年度中期業績。（高仲明攝）

高鐵香港段於今年9月正式開通。港鐵指出，高鐵香港段通車以來，深受大眾歡迎，客量穩步上升。根據政府估算，日均乘客量為8.01萬人次。不過，據港鐵今日公布2019年中期業績報告，高鐵通車首十個月，日均乘客量為5.4萬人次，周末日均乘客量則為6.4萬人次，較政府估算的日均人次仍相差約2至3萬。

高鐵通車至今，只曾於今年農曆年初三單日乘客量錄得超過10萬人次，截至今年6月30日，高鐵香港段錄得11.39億元。

高鐵開通首十個月，每日平均乘客量約為5.4萬人次，較政府估算日均乘客量為8.01萬人次，少約2.6萬人次，相差約32.6%。（資料圖片）

金：相信客量持續上升

對於高鐵乘客量至今日均乘客量未能達標，港鐵行政總裁金澤培表示，高鐵服務吸引不少旅客，至今連接站點增至58個，惟乘客量受到季節性影響，相信乘客量會持續上升，對現時的數字感滿意。至於高鐵錄得的收入有否為港鐵帶來盈利，金澤培則未有回應。

因應高鐵通車後，由紅磡開往廣州東的城際直通車載客量減少約三成，運輸及房屋局早前亦表示，會調整直通車服務，或削減其班次。根據中期業績顯示，截至今年6月底，城際客運的收入為8200萬元，較去年錄得1.13億元，下跌27.4%。