【騎馬人莫振華之死】莫墮馬後頭臚內外出血　送院時已完全昏迷

賽馬會騎馬人莫振華去年7月晨操時墮馬，最終不治，其死因研訊今午（8日）續，威爾斯親王醫院醫生指莫抵院時已完全昏迷，檢查後發現頭髗內外出血，即使做了開腦手術後傷勢仍不能逆轉。莫被轉往深切治癒部前已有死亡的臨床徵兆，醫生最終於翌日宣告他腦幹死亡。

保安控制中心主任余翹恩稱當日職員已踏單車到門口等待救護人員。(林樂兒攝)

死者莫振華（終年39歲，下稱：莫）去年7月17日清晨近6時在方嘉柏馬房從馬匹「越影」墮下，翌日不治。死者家屬及賽馬會均有大律師代表出庭。

職員踏單車至門口等候救謢員

涉案馬房的保安控制中心主任余翹恩稱，救護人員到達前，職員已踏單車至馬場門口等候救護人員，以帶領他們前往出事的沙池。沙田消防局及田心救護站均接報前往馬場。

莫送院時完全昏迷

當日在威爾斯親王醫院急症室當值的陳兆華醫生表示，從救護員及馬會職員得悉莫在馬上向後墮地。莫清晨6時27分抵院，當時已完全昏迷、口有血跡，由於創傷嚴重，隨即進行腦部掃瞄並被送往手術室，再轉至深切治療部。

手術後臨床徵兆顯示已不治

深切治療部醫生黃維達引述醫療報告，指接手前，莫骨髗骨折、髗內外出血，腦水腫明顯，故院方替他做開腦手術以減低髗內壓力，惟腦部傷勢仍不能逆轉。他指，莫一直插著氧氣機，深切治療部接手時有臨床徵兆顯示莫已不治，但出於醫學及法律需要再作檢查，至翌日下午4時29分宣告死亡。其家屬同意捐出腎臟及肝臟。

研訊下周二續。

案件編號：CCDI-567/2018