【逃犯條例】教大張仁良明日與師生校友公開會面　討論反修例風波

反修例風波持續兩個月，上月中起港大、中大、嶺大、科大及浸大校長陸續與學生公開對話。教大校長張仁良原擬7月31日與校內學生會面，唯因天氣惡劣取消及延後。事隔約一周，教大學生會臨時行政委員會表示，將於明日(9日)舉行兩場校長會面，並邀請學生、教職員及校友出席。

教大學術及首席副校長李子建、校長張仁良、副校長（研究與發展）呂大樂上月30日會見傳媒，就反修例風波表達意見。（資料圖片）

教大學生會臨委會昨日(7日)在facebook專頁公布，校長張仁良承諾將於明日上午11時半及傍晚6時半舉行兩場公開會面，預計每場約兩小時，學生、教職員及校友可獲邀出席。

另外，臨委會指，周一（5日）曾邀請張仁良出席當日的大埔區集會，但校長當時稱尊重學生個人決定，暫不會出席。

校長一度要求縮短會面時間

《香港01》向臨委會查詢，代表稱過去一星期多次向校長確認會面日期，包括於周一與張仁良會面、向校長辦公室查詢及在張出席校內活動時爭取商議。

代表指，校長一度以身體不適為由，曾要求縮短會面時間至約2至3小時，在多番爭取下才答允舉辦兩場會面。他續指，周一學生會與編委會約六名成員到曹貴子基金會大樓A座，與校長商議會面時間。

他稱，A座為行政大樓，設有學生辦事處及校長室，平日學生均有機會到大樓，但當日地下大堂有6至7名保安駐守，組成「人肉圍牆」，阻礙同學進入大樓，卻容許職員自由出入，他質疑為何校方對學生如此防備，對此感到驚訝。

臨委會稱，不理解校方為何有此安排，又引述校方在全校電郵稱，事件為「純屬誤會」，對此深表遺憾，促請校方嚴謹徹查箇中原因。