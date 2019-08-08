食環署全城清潔兩個月　捕獲超過9000隻死活老鼠

政府今日（8日）舉行跨部門會議，檢視各部門的治鼠工作進度，並決定延長全城清潔工作3個月至11月中。 食環署、路政署和房屋委員會各自匯報在全港18區展開的全城清潔工作進度。 食環署全城清潔首兩個月，已捕獲5 215隻死鼠、3 906隻活老鼠及堵塞2 144個鼠洞，同時亦在街市密集式滅鼠。 房委會已檢視全港180多個公共屋邨内的防鼠裝置運作，將會修補或加固現有裝置，並會按需要在公共屋邨增添防鼠裝置，工程暫定於本年第3季完成。房委會自6月起亦在各公共屋邨展開夏日清潔行動，加強清潔及防治蟲鼠工作。

食環署全城清潔，兩個月捕獲死活老鼠超過9000隻。 （資料圖片）

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日（8日）舉行會議，檢視自5月20日以來各部門的防治鼠患工作進度，並決定延長全城清潔工作3個月至11月中。持續防治鼠患工作，如重鋪後巷、在公共屋邨安裝防鼠裝置及在街市密集式滅鼠等行動需較長時間完成。

各部門在會議上匯報在全港十八區展開的全城清潔工作進度。

食物環境衞生署（食環署）全城清潔首兩個月，已捕獲5 215隻死鼠、3 906隻活老鼠及堵塞2 144個鼠洞。亦在7月中開始在三間街市展開三個月的密集式滅鼠行動，清理垃圾及清洗場內所有溝渠，以消除老鼠的食物來源，並放置大量捕鼠器以加強滅鼠效果。食環署亦採取特別行動，共發出219張傳票、335張定額罰款通知書、463張清除垃圾／廢物及清理地方通知書、2 609封勸誡信、739個口頭警告、6封警告信及2張妨擾事故通知。

食環署全城清潔行動（資料圖片）

房屋委員會（房委會）則已檢視全港180多個公共屋邨内的防鼠裝置運作，發現有需要修補或加固現有裝置，並會陸續跟進有關問題。為配合全城清潔，房委會自6月起在各公共屋邨展開夏日清潔行動，加強清潔及防治蟲鼠工作，包括加強清洗衞生黑點、巡視屋邨堵塞鼠洞、清除積水以及加強宣傳教育工作等。

而路政署本月內會完成維修99條路面或去水明渠有損毀的後巷。該署正計劃局部重鋪27條有較嚴重環境衞生問題的後巷，預計工程在今年內完成。

滅蚊工作方面，數據顯示而7月份超警戒水平的監察地區將會下降至2個。 而食環署在五月起測試一款新捕蚊器，初步顯示可有效減低成蚊滋生。

8月份為香港蚊患高峰期，加上在6月份曾錄得1宗本地日本腦炎個案，食物及衞生局副局長徐德義醫生主持會議時，再次提醒在雨季結束前不要鬆懈，注意防蚊滅蚊工作。