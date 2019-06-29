【日本腦炎】食環署祥華邨滅蚊　蚊患嚴重　區議員：蚊油都無用！

粉嶺祥華邨昨爆出六旬婦人感染日本腦炎，為本港兩年以來首宗本地個案。患者目前情況嚴重，發病前主要往返住所與祥華街市及上水石湖墟街市。食環署正加緊滅蚊，並將與衞生防護中心於今晚為街坊舉行健康講座，有需要的街坊屆時可獲即場抽血檢驗。記者發現，北區最近兩個月誘蚊產卵指數處於高企，尤其是上水曾高達逾29%，為第三級警戒水平，有區議員質疑政府的滅蚊成效，「有蚊油都無用！」

本港錄得自2017年以來首宗日本腦炎本地個案，衛生防護中心昨表示，一名居於粉嶺祥華邨祥德樓高層單位的63歲病人，感染日本腦炎，發病前主要往返住所與祥華街市及上水石湖墟街市，現時情况嚴重。

穿上防護衣的食環署人員，在祥德樓2公里範圍內滅蚊。（陳旭明提供）

中心呼籲市民有關地方，並出現日本腦炎病徵，應致電熱線2125 1122，安排化驗調查或轉介作適當跟進，熱線今日起每日早上9時至下午5時45分運作。中心亦會今日起亦會視察病人住所，進行問卷調查，以主動找出有否未獲診斷的個案及安排血液化驗。

穿上防護衣的食環署人員今日到病人祥華邨居所2公里範圍內滅蚊，包括噴灑草叢噴灑滅蚊劑。並會進行蚊患調查和捕捉三帶喙庫蚊以化驗日本腦炎病毒。署方今晚6時半將聯同衛生防護中心，在粉嶺祥華邨祥華社區會堂舉行健康講座，向市民講解健康建議和防蚊措施。

北區區議員陳旭明透露，不少街坊事發向其表示「非常擔憂」，有需要的街坊可屆時可透過講座活動即場抽血檢驗。他又指，雖然事主未必一定在邨內受到感染，但食環署、衛生署人員及管理公司職員已獲安排在單位附近樓層徹底消毒及向街坊家訪。

上水蚊患高於警戒水平

據了解，患者過往健康良好，上周五（21日）起發燒、嘔吐及整體健康情况轉差，周日（23日）到北區醫院急症室求醫，其後入院接受治療，情況嚴重。其腦脊液樣本經檢驗後，證實對日本腦炎免疫球蛋白M（IgM）抗體呈陽性反應。初步調查顯示，她潛伏期間沒有外遊，亦沒有到訪農場或接觸豬。其家居接觸者至今沒有出現病徵，正接受醫學監察。

日本腦炎主要經蚊傳播，主要病媒是三帶喙庫蚊。病人由受感染至發病約為4至14日。記者參考最新北區「白紋伊蚊誘蚊產卵器指數」以了解蚊患情況，署方正陸續公布六月份的指數，粉嶺六月第一及第二階段指數分別為13%和9.8%，處於第二級水平，而上水則為19%和22.6%，達第三級水平，即高於20%的警戒水平。而5月，粉嶺和上水的指數為15.2和29.3%。另須留意是，沙田馬鞍山的指數由9.4%升為42.2%，達最嚴重的第四級水平。

陳旭明表示，北區一直蚊患嚴重，其經常向街坊派蚊貼和環保蚊怕水自保，但成效有限。過去食環署每隔一星期半會滅蚊一次，包括噴蚊油等，惟最近頻頻下雨沖走蚊油和滅數噴霧，削弱滅蚊成效，故會促署方檢討滅蚊次數和技術，並要求署方加強到屋邨以及私人屋苑宣傳有效滅蚊措施。