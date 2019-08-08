超強颱風利奇馬逼近台灣　國泰等30往來港台航班周五取消

超強颱風「利奇馬」將於今、明（8及9日）兩日橫過台灣以東海域，據天文台預測路徑，將在日本沖繩南部石垣島一帶掠過，後轉向西北靠近浙江，向北掠橫過華東沿岸地區。 台灣台北一帶將受利奇馬吹襲，今日共有7班來往香港及台北的航班取消，今日另有兩班HK EXPRESS來往香港及石垣航班取消；明日則有30班航班相繼取消，都是來往香港及台北，涉及國泰、香港航空、中華航空。多家航空公司宣布，旅客可透過短訊或電郵查閱最新的航班狀況資訊，同時亦可免費重新訂位或更改航點。

利奇馬會在未來一兩日逐漸增強並移向台灣至沖繩南部一帶，隨後靠近浙江沿岸。（天文台網站截圖）

超強颱風「利奇馬」現正逼近台北地區，多班來往香港、台北航班因而取消。根據機管局資料顯示，今晚共有4班往台北班機取消，分別為晚上7時20分的CX464及KA5464；晚上9時15分的CI 924；晚上9時45分的BR81及HX1810，以及晚上10時25分的CI 928。抵港航班方面，今日則有3班由台北出發至香港的航班取消。

目前有三個熱帶氣旋在西太平洋。（台灣氣象局）

至於明日（9日），根據機管局資料截至晚上11時為止，由香港出發至台北共有16班航班取消；至於由台北往香港，則有14班航班取消。

國泰航空、中華航空以及長榮航空均有在官方網頁公布，航空公司將因應天氣情況更改或取消航班。同時又呼籲旅客，倘於明日搭乘班機往台北，可透過短訊或電郵掌握最新航班資訊，同時亦可選擇重新訂位及更改航點等。