【遊台日注意】超強颱風利奇馬明襲台灣北部沖繩南部　港有雷暴

踏入風季，西太平洋正有兩個熱帶氣旋「風接風」。香港天文台今（8日）指，強颱風「利奇馬」已增強為超強颱風，正午12時，「利奇馬」集結在台北之東南偏東約470公里，以時速約18公里，預料向西北移動，橫過台灣以東海域。此外，位於南海中部的低壓區會移向呂宋並逐漸消散。 針對「利奇馬」靠近，台灣交通部中央氣象局亦發出海上陸上颱風警報，並指「利奇馬」暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，對桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮將構成威脅。 而受「利奇馬」外圍下沉氣流影響，廣東未來一兩日天氣酷熱，雖然今日為立秋，天文台預計最高溫度達35度；而廣東未來一兩日天氣酷熱，會有驟雨及雷暴。 至於另一颱風「羅莎」正逐漸移向日本，日本氣象廳預計，「羅莎」正於小笠原群島附近料向北移動。

熱帶氣旋利奇馬及羅莎有清晰風眼。（天文台衞生圖片）

未來一兩日天氣酷熱 下周初至中期為華南沿岸帶來驟雨

香港天文台表示，超強颱風「利奇馬」會在今明兩日橫過台灣以東海域並靠近浙江，隨後向北橫過華東沿岸地區。受「利奇馬」的外圍下沉氣流影響，廣東未來一兩日天氣酷熱，亦有驟雨及雷暴。預料一股西南氣流會在下周初至中期為華南沿岸帶來驟雨。

天文台指，中午12時，「利奇馬」集結在台北之東南偏東約470公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過台灣以東海域。根據其路徑顯示，「利奇馬」將於明日（9日）最為接近台灣東部，中心附近最高持續風速達每小時185公里，其後周六（10日）向浙江沿岸靠近，風力有所減弱，變為強颱風，惟其中心附近最高持續風速仍達每小時175公里。至周日（11日）向上海移動，級別為颱風。

本港天文台於周四（8日）表示，「利奇馬」集結在台北之東南偏東約470公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過台灣以東海域。（香港天文台網頁圖片）

香港天文台於周四（8日）表示，強颱風「利奇馬」已增強為超強颱風。（香港天文台網頁圖片）

是日立秋下午天晴酷熱 料最高達35度

天文台預料，按目前移動路徑，「利奇馬」不會進入本港800公里範圍內，但其外圍下沉氣流亦正為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。而今日是立秋，下午天晴酷熱，但部分地區有煙霞。今晚有幾陣驟雨及狂風雷暴，吹輕微至和暖西北風，並於早上6時45分繼續發出酷熱天氣警告。

天文台預測，周五（9日）仍然酷熱，有煙霞及有幾陣狂風雷暴，最高氣溫高達34度。周末期間短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

天文台預測，周五（9日）仍然酷熱，有煙霞及有幾陣狂風雷暴，最高氣溫高達34度。（香港天文台網頁截圖）

(香港天文台網頁截圖)

「利奇馬」暴風圈逐漸接近台灣東半部海面

而台灣交通部中央氣象局表示，超強颱風「利奇馬」目前中心在台北東南東方海面，向西北移動。其暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，對桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮將構成威脅。台灣氣象局預測，「利奇馬」明日11時在台北的東北方，約180公里海面上。

台灣氣象局亦已發出海上陸上颱風警報，包括桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮要提高戒備並防強風暴雨；台灣北部海面、台灣東半部海面，含蘭嶼、綠島的航海船隻要加強戒備。

台灣交通部中央氣象局於周四（8日）表示，「利奇馬」暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，對桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮將構成威脅。（台灣交通部中央氣象局網頁圖片）

日本氣象廳料「利奇馬」對沖繩造成暴雨及大浪

因應「利奇馬」及「羅莎」分別向台灣及日本移動，日本氣象廳指，「利奇馬」正在石垣島東南的海面上發展，向西北方移動，料為沖繩地區帶來暴雨及大浪；而目前正在小笠原島附近發展的颱風「羅莎」，日本氣象廳預料，周五開始會帶來強風，10日開始造成大暴風雨。