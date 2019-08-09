【機場集會】譚文豪：限進出安排罕見　普通市民易觸犯機場附例

反對修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，繼上月有機場職員於機場接機大堂發起「和你飛」集會，今日（9日）再有網民發起「萬人接機」集會，不過未如上次領取不反對通知書。機管局表示，由今早6時起，離境旅客須持有登機證及護照，才可進入在一號客運大樓（T1）旅客登記行段 。 公民黨立法會議員譚文豪今早表示，機場甚少會作上述安排，但亦會諒解，因為今日集會並非由機場職員發起，未必熟悉機場附例，而且未領有不反對通知書。 他續稱，根據機場附例，如舉牌內容並非與接機有關，其實已觸犯附例，除非獲得不反對通知書，不過預料機管局並不會加以阻止。

機管局表示，由今早6時起，離境旅客須持有登機證及護照，才可進入在一號客運大樓（T1）旅客登記行段 。（梁煥敏攝）

譚文豪於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，普通市民未必熟悉機場附例，例如當中有遊蕩罪，又禁止市民舉起與接機無關的牌，容易觸犯。但他相信，機管局不會因而禁止市民行動。

他又稱，上次集會和平及有秩序，惟認為今日的參與者，可多以親善態度與旅客接觸，叫口號時應多以英語，令旅客更清楚香港情況，而內容應避免只流於過於空泛的「Free Hong Kong」。

姚思榮：集會不礙旅客則問題不大

旅遊界立法會議員姚思榮則擔心，機場今日的安排會影響旅客印象，不過認為集會只要不影響旅客出入自由及活動，相信就無大問題。他又稱，受連串示威影響，7、8月的旅客人數下降，其中海外客的跌幅比例較內地客多，影響酒店業，更有部分國家向香港發旅遊警示。