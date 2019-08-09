【逃犯條例】警方禁止周日深水埗遊行：有理由信衝擊及破壞再發生

反修訂《逃犯條例》爭議持續，觸發多場大型示威遊行及警民衝突。網民於周末再次發起多區遊行，其中深水埗原訂周日（11日）舉行遊行及集會，惟今日（9日）遭警方發出反對通知書。 根據警方的反對通知書，當中提及自6月起多個遊行集會結束後，附近一帶均發生堵路及縱火等事件。而深水埗共有兩間警署、一個行動基地及設施遭嚴重衝擊及破壞，倘周日再於附近地區集會遊行，警方有理由相信「類似衝擊及破壞情況再次發生」。

深水埗遊行原訂於8月11日下午3時舉行，惟遊行申請人今日遭警方發出反對通知書，禁止及反對周日（11日）下午2時半至晚上10時在區內舉行集會及遊行。(網上圖片)

深水埗遊行原訂周日（11日）下午2時半於楓樹街球場集合，並在下午3時開始出發，步行至深水埗運動場。惟遊行申請人今日獲警方發出反對通知書，禁止及反對申請人於周日下午2時半至晚上10時在深水埗區舉行公眾集會及公眾遊行。

警方就8月11日深水埗遊行發出反對通知書，且提及自6月起多個遊行集會結束後，附近一帶均發生堵路及縱火等事件，倘批准集會遊行，警方有理由相信「類似衝擊及破壞情況再次發生」。（資料圖片）

申請人：警方無理限制市民和平發表意見

遊行申請人表示，就申請遊行與警方三次開會會面，當中就遊行路線作出兩次讓步，且基本上已達成共識，惟依然遭警方無理強行發出反對通知書，形容警方是「無理限制市民和平發表意見，打壓遊行及集會權利」。

申請人又指，在現時社會氣氛下，即使警方反對遊行，相信市民仍會上街集會。惟在沒有不反對通知書下，申請人將不能安排糾察、急救等的部門配合，將增加市民示威遊行風險。故此，申請人將會就反對通知書進行上訴。