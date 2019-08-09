【機場集會】白衣女與集會者爭執：年青人被煽動　旅客稱示威和平

反對修訂《逃犯條例》爭議持續，有網民更發起由今日(9日)起，一連三天在香港機場接機大堂集會。下午時有前來接機的市民與集會人士理論，質疑年青人受到他人煽動，並批評集會人士不容她表達意見。 不過，亦有訪港旅客稱相信港人是和平示威，不會造成亂象；也有人稱留意到部分示威行為激進，但不擔心會受到傷害。

白衣女子與集會人士理論，認為年青人是受外國及政客煽動。(楊榮飛攝)

質疑高舉美國旗者是「賣國賊」

下午2時許，一名白衣女子因拍照問題，與集會人士發生爭執及理論。她質疑，有人在集會中高舉美國國旗，指罵他們是「賣國賊」、「我是在表達自己訴求，支持香港民主。」

期間有集會人士反駁，並請她離開現場。其後，數名機場保安護送她離開，但該名女子不滿，並向保安投訴：「我有表達意見的自由。」她又指，自己是兩子之母，認為年青人是由「美國佬、英國佬、台灣佬搞亂」，受到他人煽動。

她又稱，警員一直在前線應付示威者十分辛苦，「警察他們都很辛苦，每日都背着十多磅的裝備與示威者對峙。」她同時不滿，特首林鄭月娥管理不善，立法會議員工作不力，導致本港近日出現不同的示威、集會。該名女子的情緒一度激動，眼泛淚光，並由廣東話轉回普通話發言；有示威者一直尾隨她，她則強調「我不會怕你們」，最後她由保安護送離開。

現場不少來港外國旅客指港人和平示威，相信不會引起機場混亂。有來自廣東省的遊客今日下午來到機場轉乘航班到外地旅遊，她表示過往經常來港購物，感覺是「非常舒服」，近日的遊行示威，不少內地人亦都有所了解，應為今次轉機未有帶來太大不便，今日亦安正常時間來到機場，但市面上情況有少許變化，説「係無咁舒服，呢個只係我感覺，可能會多啲考慮先再嚟（香港）。」

有來自新加坡的情侶表示，雖然出發前國家已向香港發出旅遊警示，但早已編定來港行程，所以亦按行程來港。他們稱，明白港人示威是為爭取民主自由，予以支持。

