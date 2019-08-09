【機場集會】七大民航系統工會反對示威：勿以機場作賭注損港經濟

七個民航系統工會發表聯合聲明，反對網民發起一連三天在機場舉行「萬人接機」示威及集會活動。工會批評，有關人士是以機場作賭注來要脅政府，認為這些活動不單損害香港的國際形象，也會影響到港旅客對香港的觀感。 工聯會屬下的七個工會，堅決反對此等損害工人生計及香港經濟的行動，並強烈要求示威者懸崖勒馬，停止一切在機場的示威行動。

(網民發起機場集會，反對修訂《逃犯條例》，示威者在大堂展示標語。（羅君豪攝）

冀參與示威者「停一停、想一想」

七個工會包括香港民用航空事業職工總會、香港航空貨運及速遞業工會、香港航空業總工會、香港空運貨站職工會、香港機場地勤服務職工會、香港機場餐飲業僱員工會及國泰航空服務職工會。工會指一連三日在機場舉行的集會，未獲警方發出不反對通知書，屬於違法行動，要求當局執法。

工會又表示，近日不斷發生的社會衝突，已對市民造成巨大的心理壓力及對香港經濟造成衝擊，實際影響已逐步浮現出來，相信隨着訪港旅客下降，機場的客運量也會下降，故此若一再強調以佔領機場為手段，不單影響香港經濟發展，亦會損害廣大機場員工生計的行動，乃是一種損人不利己的做法。工會又重申，堅決反對任何以達到政治目的而影響機場運作的行動，呼籲會員、工友及廣大市民不要參與其中，並旗幟鮮明地反對和抵制一切擾亂社會秩序和暴力的行為；他們又強烈促請參與行動的人士，要「停一停、想一想」，不要再以香港的經濟命脈作為賭注，讓香港社會重回和諧安寧。



