【機場集會】機管局加強安檢　乘客提早到場　藝人徐榮：大致順暢

網上有人發起今日(9日)一連三天機場「萬人接機」及集會行動，惟活動並無向警方申請不反對通知書。機管局因應集會實施管制措施，由今早6時起只准持有登機證及護照的旅客及機場職員，才可進入一號客運大樓（T1）離境大堂登機櫃位段 。 旅客抵達離境大堂時，要先出示有效的登機證才能進入登機櫃位段，約需時10多秒。現場所見，多名便衣警員及機場職員在場維持秩序，措施未有造成混亂。 有旅客因應管制措施比平常提早到達機場辦理登記手續，有導遊稱需要提早超過一小時到場。不過，抵達機場人士對機管局新措施的安排反應不一，其中與家人到馬來西亞旅遊的藝人徐榮表示，今早現場情況大致順暢，「但之前無想過機場會怎樣封閉。」。

機管局早上開始實施管制措施，只容許持有機票的人士、職員等進入離境大堂旅客登記行段。(梁煥敏攝))

赴台交流童軍提早到機場集合​

今早有一行10多人的童軍團體，準備到台北進行交流，由於遇上當地颱風及機場新措施影響，所以較原定早5小時到達。團員之一的李同學表示，昨晚收看新聞報道時已得知今早機場的特別安排，負責老師已經即時作出相應交代，決定提早到機場集合，最終發現新措施對出境人士影響不大，「其實你怎樣也要出示boarding pass （登機證），如果要說影響便是早了10秒拿出來。」

他續説，相反，台灣正於風暴當中，原定今日早上的航班改由下午出發，加上天氣不穩定，對他們的行程來說影響較大。

李同學（左二）表示，新措施只帶來10秒鐘的不便。(梁煥敏攝)

另外，藝人徐榮今早同樣現身機場，準備跟家人一同到馬來西亞旅遊。他指出，新措施安排對旅客而言帶來不大影響，「我沒有特意提早過來，其實都很順暢，但之前無想過機場會怎樣封閉。」

部分等候上機或送機的市民，則贊成今日的安排，認為可避免集會人士騷擾旅客。然而，也有旅客認為過去兩次的機場集會均屬和平，指機管局今次的安排可謂不必要。

旅行團提早一小時集合 領隊：有團友鼓譟

另外，新措施對團體遊客而言則有明顯影響，一名導遊表示，昨晚得悉有關情況後，由於擔心對團體遊客有所影響，昨晚通知客人再提早1小時集合，部份人得知情況後即鼓譟起來，但秩序情況良好。來自北京的旅客則説，近日從網絡得知香港情況，亦知道今日機場的新措施，到步後發現其實影響不大，「還好，未有太大影響，但是我們的看法可能與香港人有點不同，但會有一點理解，我們收到的資訊，跟網絡上見到的分別不算太大。」

到港轉飛到外地旅遊的廣東乘客李先生說，來到機場才得知措施為臨時性，認為無大影響，但對於香港近日的示威活動，他從朋友圈內得知部份情況，到步後亦感受到影響不大，認為香港人只是表達自己的不滿，尚算和平，但對於衝突情況有一套自己看法，「佢哋嘅行動算係和平啦，佢哋都無用槍，呢個世界大把地方都係咁啦，你睇吓阿富汗、黎巴嫩嗰啲咪仲危險。」同行朋友得知措施為臨時性後，更即時拍照留念。