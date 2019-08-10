【天水圍示威】13歲女童親述返校取書路過被捕　警：已獲保釋

8月5日天水圍警署被包圍，大批防暴警衝出追捕示威者及附近市民，數十人被帶入警署，下午有女童的母親到警署哭尋女兒下落，指女兒返學校取書只是路過卻被捕。警方事後證實，以涉嫌參與非法集結拘捕了一名13歲女童，為兩個月風波以來最年輕被捕者。 該名13歲女童與當日一起被捕的14歲同學接受訪問，親述事件經過，她們分別展示有關書單及書局發出的手機短訊，均顯示於8月5日下午1時至1時半，為指定取書時段。二人循近消防局的馬路，是入屋邨到學校的必經之路，惟路過時被防暴警察一併包抄及噴胡椒噴霧，被捕三小時後始見到家人，回想起猶有餘悸及深感委屈。13歲女童的母親張太表示，到警署兩次尋女下落均被敷衍及受阻。 警方表示，當日被捕人士已獲准保釋，其中兩名分別13及14歲的女童，須於8月下旬向警方報到。案件現由新界北總區重案組第二隊人員跟進。

13歲女童張同學（左）及14歲陳同學（右）憶述二人被捕經過。（鄭秋玲攝）

書單、短訊證取書日子及指定時段

「諗住返學校攞書，經過見到警察，然之後佢噴我胡椒，依家坐低咗……」一段7秒的WhatsApp口訊，聲音顫抖啜泣，事主是年僅14歲的陳同學（化名），在8月5日與她一齊在天水圍警署對出被捕的，還有13歲的張同學。當日西鐵線服務停止，二人相約了在天耀輕鐵站一齊返中學領取課本。二人分別提供由書局發出的書單，並出示書局於8月3日發出的手機短訊，提醒按取書編號須於下午1時至1時半到學校有蓋操場取課本。

13歲張同學︰被迫向牆邊 中胡椒噴霧

據記者實地所見，在輕鐵站下車後可經商場天橋，或循近消防局的馬路，是入屋邨到學校的必經之路，而該條馬路口距離警署約有100米距離。張同學憶述，當時已見有大批市民圍住警署，該行人路上擁擠，二人並無穿黑衣，在等待燈號時，因有大批傳媒在場，於是戴上街坊派的口罩，二人就在過紅綠燈途中，突然就有防暴警察包抄，殃及位於燈柱位置的她們，被迫向牆邊，並中了胡椒噴霧。

張同學指，當時她們都是穿短袖衫和短褲，手腳都「中椒」，有灼痛感，「當時心情係非常之不安，覺得自己好無辜，突然之間就毫無預兆咁俾防暴警察噴。」

隨後被命令在牆邊坐底，期間有同被捕市民用生理鹽水替她們清理，並安慰她們不要哭，二人均指，當時警員不准她們用手機，只能偷偷錄一條WhatsApp口訊予家人，然後就被帶入警署，惟張同學指有女警用不友善的語氣相向︰「喊完啦？唔喊啦？」7秒的Whatsapp口訊後無法再接觸外界，陳同學猶有餘悸，憶述時哽咽︰「好驚，唔知自己做錯啲咩……入到警署就有問過我幾多歲啦，同埋問我做咩事，但我講完之後，佢無理啦，就話『全部人都話經過』，然後叫我哋入室冷靜。」

到警署尋女兩被拒︰無呢個人

在警署外哭尋女兒的張太表示，當日女兒於1時出門，「當日我知道天盛有示威時，我立即打畀個女叫佢等我嚟先，佢答我安全，同學就快嚟到。」張太指，於1時47分收到女兒訊息告知被捕，卻無法電話聯絡，抵達警署後向警員詢問不果，獲覆指「無呢個人，你返屋企等消息啦。」第二次斡旋已被拒諸門外，張太指過程好無助，於4時45分終於收到女兒在警署來電，獲校長帶同證明是取書日的文件一起去警署，直至傍晚近5時才能進入，錄取口供後至凌晨12時半才能離開。

張太說，到警署尋找女兒被阻撓，不滿即使有書單作證，「都係無差別照拉。」她形容是「天大笑話」，現時兩位女童獲保釋，但本月下旬須到警署報到，張同學形容「的確係好委屈」，指「細細個一直都覺得警察係正義，係做咩都為市民着想，但經過呢件事，完全對香港警察失去信心。」經過今次事件後，張太亦指自己以前不熱衷社會事件，現起會多關心︰「點解一個社會會搞到咁嘅呢？人民會咁擔驚受怕呢？點解會見到差人係會要跑呢？」猜度言論亦令女童倍感壓力，陳同學表示，看到有網上留言質疑她們「扮拎書」等，她指有關揶揄是一種傷害，令她難堪更為此哭了幾天。

+ 5 + 4 + 3

跟進13、14歲女同學被捕事件的立法會議員鄺俊宇表示，會繼續盡力協助她們，「兩位同學被捕，不少街坊都表示非常擔心，盼兩位同學堅強面對。」

警方︰人數眾多 安排次序有先後、快慢

警方於8月5日在天水圍警署外，以涉嫌參與非法集結罪名拘捕43男35女，年齡介乎13至62歲。被捕男女已獲准保釋候查，其中兩名分別13及14歲的女童，須於8月下旬向警方報到。案件現由新界北總區重案組第二隊人員跟進。

日前警方在記者會上被問到該宗13歲女童被捕個案時，指警方在8月5日大約下午1時左右，拘捕該名13歲女童，並於大約2時將她帶回警署，當日已盡快安排被捕人士聘請律師，若有未成年人士，則安排聯絡其監護人或家長，但由於人數眾多，導致次序有先有後、有快有慢。