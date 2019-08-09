【大鼠戊型肝炎】葵興邨43歲男染病　潛伏期曾往深圳　累計7宗

衞生署衞生防護中心今天（9日）公布，一名家住葵青區葵興邨、有長期病患的43歲男子，自今年5月起出現肝功能異常，抽血後發現對大鼠戊型肝炎呈陽性反應，但情況穩定，毋須入院。 今次是本港在一年內發現第7宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，而因應鼠患嚴重，政府在5月20日起，推行全城清潔運動，針對衞生黑點和重點範疇，加強滅鼠和防鼠，未知今次受感染的個案，是在全城清潔運動推行前或後受感染。

陳肇始早前到元州邨內了解防鼠患工作。（資料圖片／李澤彤攝）

衞生防護中心指，個案涉及一名43歲香港男子，他住在葵青區葵興邨，因他患有長期病患，需定期到瑪嘉烈醫院覆診，他自今年5月起出現肝功能異常，院方為他抽血，血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。他情況一直穩定，毋須入院，而他的家居接觸者是母親，暫時沒有出現病徵。病人記不起曾接觸鼠隻或其排泄物，亦沒有在住所發現鼠隻。病人於潛伏期內曾前往深圳。

衞生防護中心發言人指，根據現有的流行病學資料，暫未能確定有關感染的源頭及途徑，調查仍在進行中。中心亦已將個案通報食物環境衞生署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。中心呼籲市民保持良好個人、食物和環境衞生，以預防感染戊型肝炎。

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會昨天下午舉行會議，檢視全城清潔開展以來各部門的防治鼠患工作，並決定延長全城清潔工作至十一月中旬。會議由食物及衞生局副局長徐德義醫生（右四）主持，共有三個決策局，以及二十個政府部門及機構的代表出席。 （資料圖片）

今次是本港在一年內發現第7宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，而因應鼠患嚴重，政府在5月20日起，推行全城清潔運動，針對衞生黑點和重點範疇，加強滅鼠和防鼠，未知今次受感染的個案，是在全城清潔運動推行前或後受感染。



政府昨天（8日）舉行跨部門會議，檢視各部門的治鼠工作進度，稱在首兩個月已捕獲5 215隻死鼠、3 906隻活老鼠及堵塞2 144個鼠洞，並決定延長全城清潔工作3個月至11月中。