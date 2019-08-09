【逃犯條例】民航局禁參與示威機組人員飛內地　國泰：正仔細研究

反修訂《逃犯條例》爭議持續，7月28日中上環衝突中，有44人被控暴動罪，其中一人為國泰航空機師。內地民用航空局今日（9日）向國泰航空發出重大航空安全風險警示，提出三點要求，明日（10日）凌晨0時起，封殺參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過過激行為的人員，國泰須立即禁止他們停飛內地航班；又規定國泰必須向內地機構提供所有飛往內地航班的機組人員身份資料，以及加強內部管控、提升飛行安全等措施。

內地民航局規定國泰必須事先提交飛內地航班機組人員名單，以供審核，否則不准許降落。（資料圖片）

民航局：增加內地輸入性航空安全風險

民航局今日傍晚近7時發出公告，稱是有見國泰航空近日多宗事件，暴露出安全風險及隱患，故發出重大航空安全風險警示。當中提及，國泰航空有飛行人員參與暴力衝擊被控暴動罪，且未被停止飛行職務，又有人惡意泄露航班旅客信息。民航局認為，對航空安全存嚴重威脅、增加香港至內地輸入性航空安全風險，故對國泰航空提出三點要求。

第一點為，由明日（10日）零時起，對所有參與及支持非法遊行示威、暴力衝擊的人員，須立即停止他們執行飛往內地航班或執行與內地航空運輸活動的所有職務。

第二，於8月11日零時起，所有飛往內地或飛越內地航空的機組人員，必須向內地運行合格審定機構提供身份資料，倘未經審核不能於有關航班執勤。

第三，於8月15日零時前，國泰航空須加向內地審定機構提供內部管控、提升飛行安全及安保水平等措施方案。

民航局表示，將要求國泰航空執行上述情況，並會依法監管處置。同時，民航局又指今日已約見了國泰航空討論相關情況。

國泰：會認真處理及跟進

國泰航空表示已經收到有關指示，正仔細研究，會認真處理及跟進。國泰航空又指，始終把旅客的安全視作首要考量，對於任何有可能威脅航空安全的不當且不專業的行為都保持零容忍，一經發現，嚴肅處理。