【8.5罷工】國泰港航等逾140航班取消　機管局：旅客應先確認航班

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反《逃犯條例》修訂風波愈演愈烈，繼連月的遊行示威之後，更有人今日（5日）發起罷工、罷市、罷課「三罷」行動，要求政府回應民間五大訴求。截至0時40分，香港國際機場網頁顯示，已經有73班航班取消起飛、67班取消抵港，主要是涉及國泰航空，其次為香港航空。

機場管理局表示，今日可能出現一些或會影響香港國際機場運作的情况，呼籲旅客聯絡航空公司，確認航班後才出發前往機場。

國泰航空有數十班航班取消。（資料來源）

香港國際機場出重要通知。（機管局網頁截圖）

《逃犯條例》修訂亦引起航空界人員不滿，此前有香港航空公司員工發信，呼籲以香港為基地的航空公司及各個機場服務供應商，一起加入罷工行列。截至8月2日，有逾200名員工參與公開信的聯署。截至今日（5日）凌晨0時15分，已經有61班離港航班取消，半小時後增至73班；另同時至少67班抵港航班取消，目的地涉及中國內地、日本、台灣和東南亞等多地，取消航班數目仍在不斷增加。

香港國際機場亦出重要通知，表示8月5日（星期一）可能出現一些或會影響香港國際機場運作的情況。機管局呼籲旅客聯絡航空公司，確認航班後才出發前往機場，或透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況。

香港國際機場網站上可見有多班航班取消。（機管局網頁截圖）

香港航空也有航班取消。（資料圖片）

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