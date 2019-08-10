【逃犯條例】李慧琼：不需要出解放軍　胡志偉：政府就是大台

今個周末多區繼續有示威、集會抗議《逃犯條例》修訂引起的紛爭，民主黨主席胡志偉及民建聯主席李慧琼今日（10日）出席電台節目，討論如何解決香港現時局勢。 李慧琼強調，示威者的暴力衝擊持續，社會不能夠展開對話，但她不認為需要出動解放軍來處理今場運動。胡志偉則反駁，問題的本質在於政府，政府就是大台，若成立獨立調查委員會能為對話打下基礎。

李慧琼表示，現時不需要也不樂見出動解放軍。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

民主黨主席胡志偉與民建聯主席李慧琼，今早出席港台節目《星期六問責》。李慧琼在訪問中多次提到示威者的暴力行為，強調止暴制亂是廣大市民的意願。她認為，今次運動的起源在於《逃犯條例》，但修例工作已經「壽終正寢」，質疑示威已經變了質，有人放火、掟磚等「暴力衝擊遍地開花，繼續無日無之在香港出現。」

修例工作「壽終正寢」 質疑示威已經變了質

胡志偉反駁，連串的示威是因為示威者對政府的不信任。他重提，6月9日的大遊行後，政府強硬推《逃犯條例》在立法會二讀觸發整場運動，「為何大家介意政府是否用『撤回』?因為過去大家遭政府的語言藝術所瞞騙。」他又指，民主派並不想看到任何暴力，「警隊處理過程令很多沒有參加暴力衝擊的人被捕，只會促成更大規模的對立。」

政府多語言藝術 示威者對不信任「壽終正寢」

李慧琼不同意，重申只有示威者先停止暴力衝擊，社會才能展開對話。她又指，即使政府願意與示威者對話，但也找不到大台，反問要政府要如何展開話題。胡志偉斥：「社會話給政府及中央聽，起步點是成立獨立調查委員會，但走出來都說不成立」，強調問題的本質在於政府，成立獨立調查委員會能為對話打下基礎，因此政府就是大台。

節目主持問到，是否同意港澳辦所指，反修例運動是顏色革命？李慧琼表示，中央看到反修例運動的確存在一些顏色革命的特質，要理解中央為何有此看法，但現時不需要也不樂見出動解放軍。胡志偉猜想指，中央將運動顏色革命的定性展開更大規模鎮壓，只會令情況惡化。