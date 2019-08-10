【逃犯條例】荃灣曾有人持棍　食肆老闆稱怕黑衣人：福建人只自衛

「反修例遊行」今日中午於大埔舉行，至晚上示威持續至尖沙咀、大圍多區。晚上約9點多，荃灣亦一度有示威者快閃堵路，防暴警一度舉黑旗警告，示威者約10點從港鐵荃灣站離開。 至晚上10時，荃灣氣氛變得緊張，曾有手臂綁紅繩、身穿白衫、持長棍的人聚集。有二陂坊食肆老闆表示，自己是福建人，對上周荃灣斬人刀手身份並不知情。他又稱當區街坊怕黑衣人會前來報復，強調對方到來挑釁才會防衛。 到11點警方到場在附近巡邏，附近氣氛恢復平靜，警方承認接報有白衫人聚集，來了解情況。期間一度有一名操福建話和普通話男子，指罵記者並一度搶話筒和攝影器材，吸引街坊圍觀。

有二陂坊的食肆老闆接受訪問，稱怕黑衣人到社區報復，他強調：「福建人只會自衛。」（香港01記者攝）

有人手持木棍 手臂綁上紅絲帶

荃灣至晚上10點半氣氛緊張，大批傳媒到場守候。晚上10點多，荃灣深夜有不知名人士持械聚集，擔心重演日前白衣人當街斬黑衣人事件。now新聞台拍攝到，有人手持長棍，在二陂坊聚集。有線新聞拍攝到，晚上10時多，有人手持木棍、高爾夫球棍及長傘等，在街上行走，附近亦有白衣人戴口罩、手臂綁上紅絲帶、戴了手套，有街坊指有操普通話的人，叫他們離開，感到有危險。

《香港01》記者約10點40分到場，現場氣氛緊張，有先到場的記者說有人手持武器，着記者不要單獨行動。到約10點45分，《香港01》記者拍攝到二陂坊有人聚集。有居民王先生接受訪問，表示行過二陂坊一帶時，有人以用普通話喝令他離開。

之後與大批記者一同進入二陂坊視察，現場已無人聚集。有人提醒「影夠就散喇」。11時，荃灣現場有超過六架警車響號巡邏，但警員沒有下車進入二陂坊。據了解，警方亦收到白衣人岀沒消息，因此高調巡邏。

市民見白衣人聚集 「有得驚咩？」

市民陸生接受訪問表示，早前於二陂坊內見到有身穿白衫、戴口罩手套的年青人於街上聚集，約20至30人，沒有武器，部分人於餐廳內吃飯。朋友於10時32分報警，有警察經過但沒有落車，被問到有否感到害怕，陸先生稱「有得驚咩」。

now新聞台拍攝到，有多名男子手持長棍在荃灣出現。（now新聞台畫面）

「（刀手）係咪福建人都唔知？」

之後有自稱二坡坊內食肆老闆對在場的記者說，他的店舖被傳媒現場直播拍攝到，因此他很怕黑衣人來報復。他自稱是福建人，指街坊對上周刀手身份不知情，「係咪福建人都唔知？」他認為市民不應該標籤福建人就是黑社會，他們亦是香港人，有地盤工、師奶、學生。「我覺得香港人要公平一點…我們福建人自己保護自己及團體，你就覺得我是黑社會。」

他指他自己亦受反修例示威影響，「6月、7月、8月做唔到生意」。他指遊行沒有問題，但不應區區都有，而且示威者並不應放火。他指當區的福建人只會在遇上黑衣人攻擊，才會自衛。

約在11點40分，大批軍裝和便衣警員下車，在二陂坊、三陂坊附近巡邏，並到食肆了解情況。當時有警員對記者說，因為接報有懷疑手持武器的白衣人聚集，因此到現場巡邏。

二陂坊附近直至凌晨平靜，曾經發生過小插曲，一名紅衣、操福建話和普通話的中年男子，向記者舉中指，嘗試搶話筒和攝影器材，一度與韓國記者碰撞，又在暢順的路面扮作指揮交通。警方了解情況前，該名中年男子已經離開。

較早時，示威者於晚上約九時，到荃灣港鐵站內聚集。之後部份示威者，以垃圾桶及鐵馬等堵塞青山公路及大河道交界。同時，約廿多個防暴警員持長盾於該位置驅散示威者，並舉黑旗。警方最終無發射催淚彈。據現場消息，示威者曾討論會否到觀塘繼續示威。

至晚上約十時，荃灣大部份示威者都已經散去，交通恢復正常。