【逃犯條例】國泰解僱兩名洩警資料地勤　涉暴動罪機師暫停執飛

由反對逃犯條例引發的風波持續，7月28日中上環衝突中，有44人被控暴動罪，其中一人為國泰航空機師。國泰航空今天回覆《香港01》查詢時指，根據該公司決定機師飛行職務的標準程序，該機師自7月15日起未執行任何飛行任務，而自7月30日起已沒有被安排飛行職務。 另外，國泰航空指，有兩名機場員工因行為不當，已被解僱，據了解，他們是洩漏警員航班資料的地勤員工。

今天有市民發起在機場集會，國泰航空服務大致正常。（方家遠攝）

兩地勤曾洩漏警員航班訊息

國泰航空指，有兩名機場員工因行為不當，已被解僱。據了解，他們是洩漏警員航班訊息的地勤員工。

內地《環球時報》日前報道，8月6日抵達成都參加第十八屆「世界警察和消防員運動會」的香港警隊人員航班行程訊息，被國泰員工洩露到通訊群組，對話稱「黑警去踢波」、「接佢哋機」等。當時國泰回覆查詢時指，雖然被分享的訊息僅是旅行團的名稱，而非團組內旅客的個人資料，但亦表示十分抱歉。國泰亦表示，非常重視事件，會遵照內部程序調查。

網傳國泰內部有員工洩露警察航班消息。（網上圖片）

涉暴動罪機師7月15日後無再執飛

國泰航空又稱，收到乘客及公眾就國泰一名被控暴動罪的機師的查詢，根據該公司決定機師飛行職務的標準程序，該機師自2019年7月30日起已沒有被安排飛行職務。此外，該機師自2019年7月15日起亦未執行任何飛行任務。

國泰航空明確表示，對於該機師將可能受到任何的訴訟事宜，均不發表任何意見，「一如既往，我們一直視運作安全及保安為首要考量。」

國泰機師7月28日涉暴動罪被捕，7月31日八號風球下提堂，之後獲准保釋。（資料圖片 / 羅君豪攝）

另外，內地民用航空局昨向國泰航空發出重大航空安全風險警示，提出三點要求，包括規定國泰必須向內地運行合格審定機構提供所有飛往內地航班的機組人員身份資料，未經審核通過，不會接收該航班。

國泰回覆指，中國民用航空局是該公司營運司法管轄區的一個主要監管機構。為符合新監管要求，國泰在運作內地中國航班前，會按要求將機組人員名單， 以標準一般聲明格式，交予當局。

而對於有國泰機組人員指，公司內聯網中機組人員的護照資訊欄，護照類別由以往的香港特別行政區護照「HKSAR」，改稱為中國特别行政區護照「China-SAR」。國泰回覆指，沒有要求同事就護照資料作出有關更改，又稱過去數年來，該網頁均以此格式顯示，「China-SAR」泛指特別行政區護照，包括香港特別行政區。

今天有市民發起在機場集會，國泰航空服務大致正常。（方家遠攝）

▼8月10日機場集會現場▼